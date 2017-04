2,5 mld zł – taką kwotę z tytułu podatków największy bank w Polsce odprowadził w ubiegłym roku do budżetu państwa. To dwukrotnie więcej niż przed rokiem. PKO Bank Polski jest pod tym względem numerem jeden wśród instytucji finansowych i numerem dwa wśród wszystkich firm w Polsce. Działalność banku ma nie tylko przełożenie na państwową kasę, lecz także na całą gospodarkę i rozwój polskich przedsiębiorstw.

– Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych odprowadziliśmy do budżetu państwa 1 mld 120 mln podatku. To stanowi 4,6 proc. ogólnych wpływów budżetowych z tego tytułu. Są to wpływy nie tylko od instytucji finansowych, ale też z ogółu działalności polskiej gospodarki – mówi Danuta Szymańska, dyrektor pionu rachunkowości i rozliczeń w PKO Banku Polskim.

Największy w Polsce bank jest jednym z głównych płatników podatku do Skarbu Państwa. Rok temu odprowadził do budżetu ponad 2,5 mld zł, co stanowiło 1,3 proc. ogółu dochodów budżetowych. Ta kwota obejmowała wpływy z tytułu podatku bankowego, CIT-u, podatku od wynagrodzeń wypłaconych swoim pracownikom oraz podatku od zysków kapitałowych swoich klientów. W skali całej grupy kapitałowej środki odprowadzone do budżetu były wyższe o dodatkowe kilkaset milionów złotych.

– Kwota podatku dochodowego od osób prawnych odprowadzonego za 2016 rok była dwukrotnie wyższa niż jeszcze rok wcześniej. Jest to efektem skali działalności i rosnących wyników banku. Jesteśmy niekwestionowanym liderem w sektorze bankowym, nie tylko pod względem sumy depozytów, aktywów i kredytów, ale również pod względem wyniku finansowego – zaznacza Danuta Szymańska.

Ubiegłoroczne wpływy podatkowe, które bank odprowadził do Skarbu Państwa, kolejny raz z rzędu były rekordowo wysokie. Dlatego strategiczna spółka została po raz trzeci uhonorowana przez dziennik „Rzeczpospolita” tytułem Filar Budżetu, przyznawanym instytucjom, które w największym stopniu wspierają publiczne finanse.

– Od początku ukazywania się rankingu znajdujemy się zawsze w pierwszej piątce największych podatników wśród instytucji finansowych – potwierdza Danuta Szymańska.

W zestawieniu największych płatników podatków wśród wszystkich firm w Polsce PKO Bank Polski zajął drugie miejsce, za PKN Orlen.

– Postrzegamy płacenie podatków nie tylko jako naturalny obowiązek i powinność wynikającą z przepisów prawa, ale traktujemy to również jako obowiązek patriotyczny – podkreśla Szymańska.

Dyrektor pionu rachunkowości PKO Banku Polskiego zauważa, że odprowadzanie podatków do polskiego budżetu wpisuje się w nurt patriotyzmu gospodarczego. Środki, którymi spółki z czołówki Listy 500 zasilają Skarb Państwa, wspierają inwestycje i projekty społeczne oraz stymulują pozytywnie całą gospodarkę.

Z aktywami na poziomie 285,6 mld zł i zyskiem netto w wysokości 2,87 mld zł (dane za 2016 rok) PKO Bank Polski jest nie tylko liderem sektora bankowego, ale i największą w Polsce instytucją finansową o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. Ma najwyższe, sięgające prawie 18 proc. udziały w rynku kredytowym, a statystycznie co trzeci kredyt hipoteczny na zakup mieszkania udzielany jest przez PKO Bank Polski.

(Agencja Informacyjna Newseria)