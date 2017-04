HyperSat to nowa, uniwersalna platforma do budowy satelitów o wadze od 10 do 150 kilogramów. Koncepcję całego projektu oraz model innowacyjnego satelity przygotowała firma Creotech. Seryjna produkcja satelitów opartych na nowej platformie, które będą nośnikiem dla przyszłych misji satelitarnych, ma się rozpocząć do 2020 roku.

HyperSat to modułowa, uniwersalna platforma, która jest zaopatrzona w specjalistyczne instrumenty o różnym przeznaczeniu – od radiowych, przez telekomunikacyjne, aż po obserwacyjne: optoelektroniczne i radarowe.

– 26 kwietnia zaprezentowaliśmy projekt o nazwie HyperSat. Jest to autorski projekt Creotechu, który będzie realizowany przez następne kilka lat. W skrócie polega na budowie platformy satelitarnej, która będzie nośnikiem dla przyszłych misji satelitarnych – mówi Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments.

Projekt ma przede wszystkim charakter komercyjny, więc potencjalnymi odbiorcami będą zarówno klienci krajowi, jak i zagraniczni. Zainteresowane udziałem w projekcie są m.in. Politechnika Warszawska oraz Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Chętne do współpracy są także krajowe firmy, które specjalizują się w różnych komponentach dla przemysłu kosmicznego. Creotech zachęca do włączenia się w projekt platformy HyperSat kolejne podmioty, zaś prace rozplanowano na 3 lata. Oznacza to, że pierwsze satelity HyperSat mają szansę trafić na orbitę już w 2020 roku.

– Naszym celem jest realizacja platformy i jej dostawa zarówno do programów krajowych, które są w tej chwili konstruowane przez różne ministerstwa, jak i sprzedaż komercyjna. To ma być projekt i produkt komercyjny. Do 2020 planujemy dostarczyć go na rynek europejski i światowy – prognozuje Grzegorz Brona.

Prezes zarządu Creotech równocześnie zaznacza, że firma skupiła się na segmencie mikrosatelitów, a więc satelitach ważących między 10 a 150 kg. To decyzja biznesowa, bowiem w tym obszarze najłatwiej trafić w rynkową niszę.

– Z jednej strony dostrzegliśmy, że obszar nanosatelitów, a więc najmniejszych obiektów, jest już w tej chwili wysycony, zaś z drugiej takie obiekty nie nadają się do świadczenia szerokich usług komercyjnych. Z kolei duże satelity są opracowywane przez duże firmy zagraniczne takie jak Airbus czy Boeing. W związku z tym dostrzegliśmy niszę rynkową w obszarze mikrosatelitów, które z jednej strony są coraz bardziej popularne, a przy tym dostarczają wielu użytkowych funkcji, a z drugiej strony rynek ten nie jest w tej chwili opanowany przez bardzo dużych i potężnych graczy międzynarodowych – podsumowuje Grzegorz Brona.

Platforma HyperSat składać się będzie z wymiennych modułów funkcjonalnych. W najmniejszej konfiguracji satelita będzie miał wymiary 30x30x10 cm i wagę 10 kg. System może być jednak rozbudowywany do maksymalnego rozmiaru 30x30x60 cm i wagi 60 kg poprzez dołożenie kolejnych modułów i instrumentów. W ramach planowanego przez Creotech projektu zostanie opracowany i przygotowany do integracji szereg podsystemów, w tym konstrukcja nośna zdolna wytrzymać przeciążenia podczas lotu rakietą oraz umożliwiająca montaż standaryzowanych modułów, a także system oddzielenia satelity od rakiety, komputer pokładowy, system zasilania i bateria pokładowa, system paneli fotowoltaicznych, moduły łączności radiowej i anteny.

Dodatkowo w ramach projektu Creotech stworzy także laboratoryjną wersję stacji naziemnej na potrzeby testów systemów radiowych oraz uruchomi system o nazwie HyperSat BUS, czyli magistralę satelity pozwalającą na zasilanie poszczególnych komponentów platformy i przesyłanie danych pomiędzy nimi.

Newseria Innowacje/ as/