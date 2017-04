Do 2 maja można składać zeznania podatkowe za 2016 rok. Termin obowiązuje osoby rozliczające się na formularzu PIT-37, które m.in. pracują na umowie o pracę czy cywilnoprawnej, oraz PIT-36, dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Ale to nie jedyne grupy podatników, które muszą rozliczyć się w ciągu najbliższego tygodnia. Obowiązek dotyczy też podatników, którzy zarobili na giełdzie i sprzedaży nieruchomości (odpowiednio formularze PIT-38 i PIT-39). Do ostatniej chwili zeznania można składać przez internet.

– Zgodnie z ustawą terminem rozliczenia jest ostatni dzień kwietnia. W tym roku przypada on na dzień wolny od pracy, więc termin przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po 30 kwietnia. W tym roku jest to 2 maja, stąd do tego dnia istnieje obowiązek złożenia zeznania podatkowego. Obowiązuje on osoby, które uzyskują dochody z tytułu działalności gospodarczej, z tytułu etatu, umowy o dzieło, umowy zlecenia – podkreśla Leszek Zięba, ekspert Związku Firm Doradztwa Finansowego z mFinanse.

Obowiązek złożenia rocznej deklaracji PIT spoczywa na osobach, które uzyskały w roku podatkowym jakikolwiek przychód, nawet jeśli nie przekracza on kwoty wolnej od podatku. Podatnicy są zobowiązani do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym.

– Najbardziej popularne PIT-y, które składamy, to oczywiście PIT-37, który dotyczy m.in. dochodów z tytułu umowy o pracę, ale również PIT-36, jeśli chodzi o działalność gospodarczą, PIT-36L to zaś działalność gospodarcza rozliczana na zasadach liniowych. Dodatkowo także PIT-38 oraz PIT-39 – wymienia ekspert.

Najpopularniejszym formularzem podatkowym jest PIT-37, który w ubiegłym roku, jak wynika z informacji resortu finansów, złożyło 16,4 mln osób (81 proc. wszystkich rozliczeń z urzędem skarbowym). Na tym druku rozliczają się podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników, czyli osoby zatrudnione na umowę o pracę czy umowy cywilnoprawne. Podatnicy, którzy nie rozliczają się za pośrednictwem płatnika lub uzyskują przychody z wielu źródeł składają przede wszystkim PIT-36.

PIT-38 składają osoby, które uzyskują przychody z giełdy i zbycia udziałów w spółkach, a PIT-39 dotyczy osób, które np. sprzedały nieruchomość.

– Składając PIT, musimy pamiętać, aby w przypadku, kiedy składamy go bezpośrednio do urzędu skarbowego nie przekroczyć terminu 2 maja. Trzeba więc wziąć pod uwagę godziny pracy urzędu. Możemy również wysłać zeznanie pocztą, w tym przypadku decyduje data na stemplu nadania, bo musimy mieć potwierdzenie przekazania formularza. Jeśli skorzystamy z kuriera, nie działa to tak jak w przypadku poczty. Musimy mieć pewność, że kurier dostarczy to w odpowiedniej dacie do urzędu skarbowego – przypomina Leszek Zięba.

Zeznanie podatkowe można złożyć także za pośrednictwem internetu. Z roku na rok rośnie liczba zeznań podatkowych składanych drogą elektroniczną. W 2016 roku Polacy złożyli ponad 8 milionów zeznań podatkowych przez internet (przy 7 mln w 2015 roku i 5,2 mln w 2014 roku). Do 18 kwietnia można było skorzystać z rozwiązania PFR, czyli deklaracji wstępnie wypełnionej (Pre-Filled Tax Return). Dzięki niemu to urząd skarbowy wypełniał formularz za podatnika, który następnie – w przypadku braku zastrzeżeń – miał tylko zatwierdzić przesłany dokument.