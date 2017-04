Ostateczna decyzja lokalizacyjna dotycząca budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną powinna zapaść jeszcze w tym roku - informuje w rozmowie z PAP Grzegorz Witkowski, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

W tej chwili są prowadzone badania dotyczące ruchu rumowiska, jest przygotowywana koncepcja inwestycji, dokumenty dotyczące oddziaływania na środowisko. Raportu środowiskowego możemy spodziewać się również w tym roku, ale na ostateczną decyzję środowiskową trzeba będzie poczekać do roku 2018. Zgodnie z umową do końca wakacji przyszłego roku ma być gotowy projekt wykonawczy kanału żeglugowego - powiedział Witkowski.

Witkowski przyznał, że budowa kanału w okolicy Nowego Światu w gminie Sztutowo (między Skowronkami a Przebrnem) jest bardzo prawdopodobna.

Wiceminister zapewnił, iż resort jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską, która czeka przede wszystkim na decyzję środowiskową dotyczącą budowy.

Witkowski przypomniał, iż połączenie Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej kanałem przez Mierzeję Wiślaną to jedna z priorytetowych inwestycji obecnego rządu i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Kanał w nowej sytuacji geopolitycznej Polski i wschodnich obszarów Unii Europejskiej ma obecnie znaczenie przede wszystkim ze względu na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa tej części Polski i wschodniej granicy Unii. Realizacja projektu umożliwi swobodny i nieograniczony dostęp jednostek Marynarki Wojennej i Straży Granicznej do portów Zalewu Wiślanego. Budowa drogi wodnej będzie rzeczywiście gwarantem bezpieczeństwa morskiego naszego kraju.

Bardzo istotne są też aspekty rozwoju gospodarczego i turystycznego tych obszarów. Nowa droga wodna umożliwi swobodną żeglugę statków morskich do portu w Elblągu i pozostałych portów Zalewu Wiślanego, będących portami Unii Europejskiej.

Obecnie cały transport i cała żegluga pomiędzy Zalewem Wiślanym a Zatoką Gdańską jest uzależniona od Federacji Rosyjskiej. Nie możemy się godzić na to, by Moskwa decydowała o tym, jakie jednostki i kiedy wpłyną z Zatoki Pomorskiej na Zalew i odwrotnie - powiedział podsekretarz stanu przypominając, że w Elblągu utworzono dowództwo wielonarodowościowe z udziałem wojsk Stanów Zjednoczonych.

Wiceminister przyznaje, iż nie dziwi go niezadowolenie Federacji Rosyjskiej z powodu planowanej budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję. Federacja wolałaby zachować swoje wpływy w tym rejonie. Wiceminister nie wykluczył też nieformalnych działań Rosjan w celu utrudnienia realizacji inwestycji, np. poprzez aktywizowanie środowisk ekologicznych.

Liczymy na rozsądek ekologów wierząc, że te środowiska będą odporne na jakiekolwiek próby manipulacji ze strony Federacji i w sposób autentyczny będą działać w ochronie przyrody, a nie interesów Rosji - zaapelował.

Budowa kanału żeglugowego jest jednym z priorytetów rządu pani premier Beaty Szydło i naszego ministerstwa. Inwestycja zyskała poparcie parlamentarzystów i prezydenta RP. Jesteśmy zdeterminowani, by doprowadzić to przedsięwzięcie do końca - dodał.