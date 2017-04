Dane GUS dotyczące spadku bezrobocia w Polsce do 8,1 proc. pokazują, że jesteśmy dynamicznie rozwijającym się krajem, dynamicznie rozwijającą się gospodarką – powiedziała w środę premier Beata Szydło w Woli Gutowskiej k. Jedlińska (Mazowieckie).

Zdaniem premier nie byłoby jednak tych sukcesów, gdyby nie polscy przedsiębiorcy.

Dzisiaj kolejna dobra informacja - bezrobocie w Polsce spadło do 8,1 punktu procentowego. To pokazuje, że jesteśmy dynamicznie rozwijającym się krajem, dynamicznie rozwijającą się gospodarką - stwierdziła premier.

I to pokazuje bardzo jasno i wyraźnie, że jeżeli jest dobrze przygotowany plan i program rozwoju, to firma, która zaczynała jako niewielka, gdzie zatrudnionych było dwóch pracowników, dzisiaj jest firmą, która jest obecna na największych targach przemysłowych w Hanowerze - podkreśliła Szydło.

W środę GUS podał, iż stopa bezrobocia w marcu wyniosła 8,1 proc. wobec 8,5 proc. w lutym.

Zdaniem Szydło "dane, które każdego dnia w tej chwili ogłasza GUS potwierdzają, że Plan Odpowiedzialnego Rozwoju, który realizuje rząd Prawa i Sprawiedliwości - plan, który został przygotowany pod kierownictwem pana premiera Mateusza Morawieckiego, jest konsekwentnie realizowany przez wszystkie resorty, przynosi pozytywne efekty" - mówiła.

Dodała, że polska gospodarka "stawia sobie coraz wyższe cele".

Premier podkreśliła, że plan gospodarczy rządu, określony m.in. w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, będzie "realizowany konsekwentnie".

Przypomniała, że rząd m.in. obniżył podatek CIT dla mikroprzedsiębiorstw z 19 do 15 proc., wprowadzono też ułatwienia mające poprawić klimat i otoczenie biznesowe.

Premier oceniła, że połączenie programów gospodarczych z tymi socjalnymi, np. programem Rodzina 500 plus, przynosi pozytywne efekty. Zwróciła uwagę, że mimo iż ten program jest programem prorodzinnym i prodemograficznym, przyczynia się też do poprawy konsumpcji.

Podczas środowej konferencji prasowej premier odpowiadała m.in. na pytanie, czy rząd ma jakiś pomysł, jak zapobiec kłopotom z wykwalifikowanymi pracownikami, które pogłębiają się wraz ze spadkiem bezrobocia.

Według niej firma Radmot, w której gościła w środę, jest doskonałym przykładem na to, że dobra współpraca pomiędzy oświatą a przedsiębiorcami przynosi bardzo dobre efekty.

Dodała, że realizowana reforma edukacji umożliwia odbudowę szkolnictwa zawodowego, co ma m.in. pomóc polskim przedsiębiorcom w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników.

Powstaje tzw. szkoła branżowa, która ma mieć dwa priorytetowe zadania - po pierwsze przygotowywać młodych ludzi do zawodu, tak by mogli realizować swoje marzenia, kariery i ambicje, by zdobywali wykształcenie, które da im potem możliwość zatrudnienia w polskich firmach - mówiła szefowa rządu.

Drugi cel to jest współpraca z biznesem, po to, by przedsiębiorcy, którzy poszukują wykwalifikowanych pracowników, mogli we współpracy korzystać z tego, że będą przygotowywani młodzi ludzie, którzy będą potem zatrudniani w ich firmach - dodała.