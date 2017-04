Jak poinformował GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu spadła do 8,1 proc. z 8,5 proc. w lutym. Dane okazały się lepsze od oczekiwań rynkowych, gdzie konsensus wskazywał na spadek stopy bezrobocia do 8,2 proc. - komentuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Dodaje, że w kolejnych miesiącach br. stopa bezrobocia rejestrowanego będzie nadal zmniejszać się, do czego przyczyniać się będzie m.in. wzrost inwestycji w gospodarce.

Przestrzeń do spadku stopy bezrobocia, jak wskazują statystyki BAEL-owskie, jest jeszcze duża. Na koniec br. może ona wynieść, według moich szacunków, 6,5-6,7 proc., co byłoby kolejnym rekordowym wynikiem biorąc pod uwagę ostatnie 25 lat – napisała w komentarzu do danych GUS Kurtek.