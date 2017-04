Część majątku kolejek linowych na Kasprowy Wierch, w tym górna stacja kolei głównej na szczycie oraz kolej krzesełkowa w Kotle Goryczkowym, przejdzie na własność Skarbu Państwa. Stosowna umowa została podpisana w środę w Zakopanem.

Sygnatariuszami porozumienia są Polskie Koleje Państwowe SA, Starosta Tatrzański, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oraz Tatrzański Park Narodowy. Potwierdza ono, że budynki oraz obiekty związane z obsługą Zespołu Kolei Linowych Kasprowy Wierch są własnością Skarbu Państwa. Właścicielem gruntów na Kasprowym Wierchu jest Skarb Państwa oraz PTTK.

Według sygnatariuszy podpisane porozumienie porządkuje trwającą od lat sporną kwestię dzierżawy przez PKP na rzecz PKL obiektów znajdujących się na terenie niebędącym własnością kolei.

Według niego obecnie nieruchomości te będą w czystym zasobie Skarbu Państwa, w imieniu którego zarządzać nimi będzie starosta tatrzański.

To on od dzisiaj będzie stroną w ustalaniu warunków i zasad dzierżawy tych obiektów. Życzę, żeby współpraca ze spółką, która eksploatuje kolej na Kasprowy Wierch układała się dobrze - podkreślił Adamczyk.

Prezes Krzysztof Mamiński podkreślił, że 17 obiektów będących dotychczas w bezumownym zarządzaniu PKP SA trafi do prawowitego właściciela.

Między innymi kolej linowa Goryczkowa, jej dolna i górna stacja, budynek kolei linowej na Kasprowym, stacje oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowe czy niskiego napięcia - to wszystko będzie w rękach najlepszego podmiotu zarządzającego - wyjaśnił.

Piotr Bąk, starosta tatrzański podkreślił, że docelowym beneficjentem będzie Tatrzański Park Narodowy.

Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego zwrócił uwagę, że infrastruktura ta leży na terenie TPN "jednej z pereł polskiej przyrody, o którą trzeba dbać i ją pielęgnować".

Porozumienie nam to ułatwi chociażby dzięki przyspieszeniu wielu decyzji. Z perspektywy podobnych form ochrony przyrody na świecie jest to model jak najbardziej pożądany, ponieważ infrastruktura na terenie parku powinna znajdować się w jednych rękach i to właśnie dzisiaj u nas się dzieje - zaznaczył.