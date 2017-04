Ustawa o spółkach rynku wynajmu pozwoli zarabiać Polakom na mieszkaniach i biurach. Ma wejść w życie 1 stycznia 2018 - powiedział Grzegorz Mickiewicz z resortu rozwoju. Ustawa ma zwolnić inwestorów z podatku CIT.

Chcemy, aby oszczędności Polaków zaczęły zarabiać. Ma w tym pomóc ustawa o spółkach rynku wynajmu. Zgodnie z zapowiedziami, ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 roku - powiedział Grzegorz Mickiewicz, doradca, członek gabinetu politycznego wicepremiera oraz ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego.

Ustawa pobudzi rynek nieruchomości komercyjnych poprzez wprowadzenie do obrotu spółek specjalnego przeznaczenia lub funduszy inwestycyjnych, zwanych REIT. Celem REIT-ów będzie kupno, sprzedaż i zarządzanie nieruchomościami. Ich właściciele będą czerpali dochody z wynajmu nieruchomości, a większość zysków przekażą akcjonariuszom w postaci dywidend.

W trakcie środowej konferencji na targach Real Connect Mickiewicz zaznaczył, że ustawa ta ma "uwolnić oszczędności Polaków, które w tej chwili przekraczają 200 mld zł".

Mickiewicz zaznaczył dla PAP, że jak przewiduje "Ministerstwo Finansów, dochody ze spółek REIT będą zwolnione z podatku CIT. To pomoże inwestorom, przede wszystkim indywidualnym, inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych w biura, nieruchomości handlowe, magazyny, a także w niektórych przypadkach także w mieszkania na wynajem".

Dodał, że Polacy będą mogli zainwestować na przykład w mieszkanie dla Ukraińców i Białorusinów.

Jest ich w Polsce 1,3-1,4 mln, muszą oni gdzieś mieszkać. To okazja, aby Polacy mogli na tym zarabiać". Dodał, że REIT ma wzmocnić krajowy rynek nieruchomości komercyjnych, w którym "jest marginalne zaangażowanie inwestorów krajowych. Ponad 90 proc. inwestorów pochodzi z zagranicy".

Zdaniem Mickiewicza, w wyniku "wprowadzenia do polskiego porządku prawnego spółek REIT produkcja sektora budownictwa wzrośnie o 700 mln zł rocznie, możliwe jest także zwiększenie wartości dodanej wytworzonej w Polsce łącznie o ok. 479 mln zł". Efektem utworzenia REIT-ów byłoby stworzenie ok. 4,3 tys. nowych miejsc pracy.

Projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości jest obecnie opiniowany, w najbliższym czasie powinien trafić do Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Na podst. PAP