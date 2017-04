Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) mógłby współfinansować budowę Centralnego Portu Lotniczego w Polsce - powiedział w środę na spotkaniu z dziennikarzami dyrektor generalny AIIB Yee Ean Pang.

"Moglibyśmy w przyszłości współfinansować projekt polegający na budowie Centralnego Portu Lotniczego, jeśli byłby on zgodny z polityką banku opartą na zasadzie łączenia kontynentów (tzw. interconnectivity), czyli miał silny komponent azjatycki, a jego przepustowość wpływałaby na ruch pasażerski z Azją. Odbyliśmy kilka rozmów w tej sprawie z przedstawicielami rządu - powiedział Yee Ean Pang.

Jak dodał polski przedstawiciel w radzie dyrektorów AIIB Radosław Pyffel, AIIB mógłby być zainteresowany takimi projektami, jak Centralny Port Lotniczy, czy projektami infrastrukturalnymi, które łączą Europę z Azją. "Polska jest w takim miejscu, gdzie połączenia między Europą a Azją mogą być istotne" - podkreślił Pyffel.

Bank działa obecnie głównie na terenie Azji. Jak wskazał Pyffel, dzisiaj to właśnie tam koncentrują się jego główne projekty, "ale toczy się rozmowa w sprawie zaangażowania w krajach Azji wielu polskich firm z szeroko pojętej branży infrastrukturalnej". "Takich rozmów odbyliśmy kilkanaście, zobaczymy, co z tego wyniknie" - powiedział Pyffel.

"Zachęcałem polskich partnerów do inwestowania w Azji, wyjaśniałem, jak AIIB może im w tym pomóc" - dodał dyrektor generalny AIIB.

Jak podkreślił Pyffel, bank ma również służyć polskiemu podatnikowi. "Zachęcam wszystkich chętnych, którzy mają pomysły jak tworzyć projekty zarówno w Azji, jak i Europie czy w Polsce, które są zgodne z wyznawaną przez bank zasadą interregionalności, by je zgłaszali" - powiedział. I dodał: "Zachęcam wszystkie polskie firmy do współpracy, bo dotąd obawiały się tego banku".

Yee Ean Pang zapowiedział, że AIIB "będzie zainteresowany rozszerzaniem działalności w Polsce".

Dodał, że gdy po 2020 roku finansowanie unijne dla Polski wygaśnie "silne zewnętrzne wsparcie" będzie bardzo ważne.

W AIIB pracuje obecnie ok. 100 osób. Docelowo ma ich być ok. 1 tys. Jak podkreślił Pyffel, to jest szansa dla Polaków, którzy mają doświadczenie w bankowości, finansach, zarządzaniu projektami. "Praca czeka w AIIB jeśli ktoś ma 8-15 lat doświadczenia w bankowości, finansach i inżynierii i mówi dobrze po angielsku. Dodał, że Polska zajmuje drugie miejsce, jeśli idzie o kraje, które zgłaszają aplikacje w banku. Wyprzedzili nas ostatnio Brytyjczycy.

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych oficjalnie rozpoczął działalność w styczniu 2016 roku. "Jesteśmy dopiero w fazie startu, ale w pierwszym roku działalności nasze zaangażowanie finansowe w Azji wyniosło 1,7 mld dolarów" - wskazał szef AIIB. Bank koncentruje się na projektach logistycznych, transportowych, energetycznych, ekologicznych. Powstał, by - jak wyjaśnił Yee Ean Pang - rozwinąć inwestycje infrastrukturalne w Azji.

AIIB to nowa chińska inicjatywa. Ma być alternatywą dla międzynarodowych instytucji finansowych zdominowanych przez USA, jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, oraz motorem inwestycji infrastrukturalnych i rozwoju gospodarczego Chin. Należy do niego 70 państw, w tym Polska.

PAP, sek