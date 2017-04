Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w kwietniu 2017 roku obniżył się o 0,6 punktu w stosunku do poprzedniego miesiąca - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Zdaniem ekspertów, wiele wskazuje na to, że to jednorazowa korekta.

Biuro podało, że w lutym 2017 roku WWK wyniósł 167,7 pkt, a miesiąc później 167,1 pkt. Eksperci BIEC zaznaczyli, że obecny wzrost napędzany jest głównie przez konsumpcję.

Stąd, perspektywy wzrostu gospodarczego w krótkim okresie rysują się zadowalająco. W długim okresie sytuacja nie przedstawia się jednak tak optymistycznie. Zamiary inwestycyjne przedsiębiorstw w większości branż są znacznie skromniejsze niż te w 2016 roku, a przecież ubiegły rok był pod tym względem bardzo słaby - czytamy w komunikacie BIEC.

Jak podał BIEC, spośród ośmiu składowych wskaźnika w kwietniu br. jedna poprawiła się, pięć pozostało na poziomie miesiąca ubiegłego, zaś dwie uległy pogorszeniu.

Jedyna składowa, która uległa poprawie to wartości podstawowego indeksu giełdowego WIG. Ostatnie miesiące były wyjątkowo korzystne dla inwestorów giełdowych. Średniomiesięczne wartości podstawowego indeksu giełdowego WIG w połowie kwietnia br. były o ponad 32 proc. wyższe w stosunku do ostatniego najniższego poziomu ze stycznia 2016 i przekroczyły wartości z ostatniego lokalnego szczytu z maja 2015 - napisano.

Zdaniem ekspertów, do producentów sektora przetwórczego nieco wolniej niż przed miesiącem napływały zamówienia. Zjawisko to dotyczyło w większym stopniu zamówień realizowanych na rynek krajowy niż na eksport.

Największy wzrost zamówień w ostatnich miesiącach dotyczył branż wytwarzających trwałe dobra konsumpcyjne, co potwierdza tezę o dominującej roli konsumpcji we wzroście gospodarczym. Podobne wnioski płyną z danych nt. struktury sprzedaży detalicznej. Dynamika sprzedaży mebli, sprzętu AGD oraz samochodów była w ostatnich miesiącach znacznie wyższa niż sprzedaży pozostałych grup towarów - czytamy w komunikacie.

BIEC wskazał, że nieznacznie wzrosły zapasy wyrobów gotowych w magazynach producentów. Zmiana jest niewielka i może być reakcją na utrzymujący się w ostatnich miesiącach systematyczny wzrost zamówień, który wymaga zwiększenia zapasów w magazynach. Większość ankietowanych menedżerów uważa obecny poziom zapasów za wystarczający dla utrzymania terminowości dostaw.

Eksperci poinformowali, że oceny menedżerów na temat sytuacji finansowej w zarządzanych przez nich firmach, podobnie jak w poprzednim miesiącu, się nie zmieniły.

W dalszym ciągu odnotowujemy niewielką, kilkuprocentową przewagę przedsiębiorstw odczuwających pogarszający się stan finansów nad tymi, które odnotowują poprawę swej sytuacji finansowej. Oceny te były gorsze od tych formułowanych przed rokiem, choć przed rokiem przychody ze sprzedaży produkcji spadały, a teraz rosną. Nie bez znaczenia dla stanu finansów firm są rosnące koszty prowadzonej działalności gospodarczej, zwłaszcza te wynikające ze wzrostu kosztów zatrudnienia - wskazał BIEC.

Nie zmieniła się ocena ogólna kondycji finansowej badanych firm. W ostatnich miesiącach nieznacznie przeważał odsetek optymistów oceniających sytuację pozytywnie nad odsetkiem pesymistów oceniających ogólną sytuację w firmie negatywnie.

W ocenie BIEC, pomimo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu nie poprawia się jego wydajność. Wzrost wydajności pracy, obserwowany pod koniec ubiegłego roku był krótkotrwały. W styczniu br. ponownie wydajność pracy zmniejszyła się, a luty i marzec nie przyniosły zasadniczej zmiany.

Długookresowa i trwała poprawa konkurencyjności gospodarki dzięki wyższej produktywności nie jest możliwa bez wzrostu nakładów inwestycyjnych, zaś w tej kwestii przedsiębiorcy wykazują ogromną rezerwę. Spośród 22 branż, połowa deklaruje redukcję wydatków inwestycyjnych w tym roku. W niektórych branżach, jak np. w branży tekstylnej, wśród producentów nośników informacji czy w przemyśle poligraficznym, menedżerowie zamierzają nakłady inwestycyjne zmniejszyć w stosunku do ich wielkości z ubiegłego roku o połowę - czytamy.

Zdaniem ekspertów, podaż pieniądza i zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów, po usunięciu wpływu czynników sezonowych oraz zmian cen, ukształtowały się na poziomie zbliżonym do miesiąca poprzedniego. Jak wskazują, to już trzeci miesiąc z rzędu, kiedy wielkości te nie ulegają istotnej zmianie.

Na podst. PAP