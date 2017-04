Centralny Port Lotniczy będzie realizowany; w tej chwili ma charakter priorytetowy - powiedziała premier Beata Szydło

Centralny Port Lotniczy będzie realizowany. Jadę do Chin w maju i tam będą również rozmowy gospodarcze. Będziemy podpisywać umowy. Jest powołany pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Lotniska. To jest bardzo ważny projekt, który ma w tej chwili charakter priorytetowy –powiedziała premier w TVP Info.