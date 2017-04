Seweryn Bidołach wraz z 6-osobowym zespołem zwyciężył w londyńskim Blockchain Hackathon – informuje portal polonijny bowarto.org.uk. Co ciekawe, zwycięski zespół został stworzony z osób, które nie dostały się do innych zespołów biorących udział w konkursie

Hackathon najczęściej przybiera formę dwudniowego maratonu innowacyjnego skierowanego do konkurujących ze sobą zespołów złożonych z programistów, analityków, psychologów, project managerów, designerów. Konkurs, w którym brał udział Seweryn Bidołach, dotyczył systemu wirtualnej waluty, czyli blockchain (najbardziej znaną z takich walut jest bitcoin). Zespół, w którym pracował Polak, został stworzony… właściwie w trakcie konkursu.

Dopiero organizator pomógł nam zbudować zespół z ludzi, którzy nie dostali się do innych zespołów. Na hackathon można przyjść z gotową drużyną a nawet z gotowym rozwiązaniem z danej dziedziny, które chce się sprzedać. Ale ja akurat przyszedłem sam, zaciekawiony nową dziedziną, jaką jest blockchain, na której wcale dobrze się nie znam. Na szczęście w zespole znalazła się jedna osoba, która miała większą wiedzę niż ja na temat blockchainów – powiedział Seweryn Bidołach w rozmowie z portalem polonijnym bowarto.org.uk.

Polak przyznaje, że w trakcie pracy pojawiły się chwile potężnego zwątpienia. Członkowie zespołu nie mieli pewności, czy ich propozycja jest dobra, poza tym na początku organizatorzy również wydawali się sceptyczni w stosunku do proponowanego rozwiązania. Jednak ostatecznie to właśnie zespołowi z udziałem Bidocha przypadła główna nagroda.

Jednym z kryteriów była innowacja. Jurorzy stawiali też na czynnik społeczny. Na tym hackathonie cały czas ktoś nas obserwował i widział, że ludzie, którzy do tej pory się nie znali są w stanie się zorganizować i coś robić. A dodatkowo pomysł, który zaprezentowaliśmy jest prosty do komercjalizacji. To moim zdaniem, spowodowało, że jurorzy zainteresowali się naszym rozwiązaniem – powiedział Biodłach.