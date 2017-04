W połowie czerwca do terminala LNG w Świnoujściu przypłynie gazowiec z amerykańskim LNG - poinformował w czwartek na konferencji wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak. To pierwsza dostawa skroplonego gazu z USA nie tylko do Polski, ale Europy Północnej.

Gaz dostarczy firma Cheniere Energy. To pierwsza dostawa amerykańskiego gazu nie tylko do Polski, ale i Europy Północnej. Dotąd amerykańskie LNG trafiało wyłącznie na rynki Europy Południowej m.in. Hiszpanii i Turcji. Kupiliśmy ten gaz po dobrej atrakcyjnej cenie - powiedział w czwartek rano na konferencji prasowej Woźniak.

Jak dodał, to pierwsza zawarta transakcja otwartego w lutym br. biura handlowego PGNiG w Londynie. "Traderzy w londyńskim biurze wychwycili możliwość transakcji i do niej doprowadzili".

Cheniere Energy z siedzibą w Houston w Teksasie jest liderem amerykańskiego rynku LNG.

To historyczny moment dla PGNiG. Zyskaliśmy nowego partnera w handlu LNG, a Ameryka Północna staje się dla nas kolejnym regionem, z którego pozyskujemy ten surowiec po Bliskim Wschodzie i Norwegii. Konsekwentnie realizujemy strategię dywersyfikacji dostaw do Polski. W ten sposób budujemy bezpieczny i konkurencyjny rynek gazu dla polskiej gospodarki - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak. Przykład współpracy z Cheniere Energy dowodzi, że Polska jest dla amerykańskiego LNG bramą na rynki Europy Środkowej i Wschodniej - dodał.

Zawarta przez PGNiG transakcja to umowa typu spot krótko terminowa. Ładunek wypłynie z terminala Sabine Pass w Luizjanie. Do Świnoujścia dotrze w połowie czerwca br. Woźniak nie odpowiedział na pytanie o cenę gazu, jak dodał stanowi ona tajemnice handlową i nie zostanie ujawniona. Zapewnił jednak, że jest to cena atrakcyjna. Pytany o ilość gazu powiedział, że dokładne dane poznamy po zawinięciu gazowca do polskiego terminala. Ujawnił, że będzie on transportowany typowymi metanowcami ze "sferycznymi półkulami".

Udowadniamy, że amerykański gaz może trafić do tej części Europy i udowadniamy, że terminal w Świnoujściu i dostawy przez Polskę są dla regionu możliwe, szczególnie dla Europy na południe i wschód od Polski, w tym na Ukrainę - mówił Maciej Woźniak.

Dopytywany o możliwość zawarcia kontraktu długoterminowego, Maciej Woźniak odpowiedział, że spółka analizuje różne możliwości, "bardziej średnioterminowe". Jak dodał, w grę wchodzą dostawy "również z tego kierunku".

W nocy ze środy na czwartek o podpisaniu umowy na jednorazową dostawę amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego LNG poinformował - przebywający w Waszyngtonie - szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Podczas spotkania z dziennikarzami w ambasadzie RP w Waszyngtonie prezydencki minister powiedział, że to pierwszy taki kontrakt na dostawę LNG (skrót - od angielskiego Liquified Natural Gas) do Polski i Polska jest pierwszym krajem regionu, który otrzyma amerykański gaz.

