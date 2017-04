Grupa Azoty Puławy do 2021 roku przeznaczy ponad 1,1 mld zł na inwestycje w segmencie nawozów. Rozbudowa i modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowej linii produkcyjnej mają pozwolić na wytworzenie nowych nawozów, a to przyczyni się do zwiększenia oferty dla rolników. Segment nawozów dziś generuje blisko 60 proc. przychodów.

– Kontrakt z firmą thyssenkrupp Industrial Solutions na dostawę licencji technologii oraz kluczowych urządzeń pod nową, piątą już, jednostkę kwasu azotowego, która będzie budowana w puławskich zakładach, jest kolejnym krokiem do budowy największego w Polsce i jednego z największych w Europie kompleksów nawozowych – podkreśla Jacek Janiszek, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy.

24 kwietnia Grupa Azoty Puławy podpisała umowę z niemiecką firmą thyssenkrupp Industrial Solutions AG o udzieleniu licencji na technologię produkcji kwasu azotowego. Oprócz budowy nowej jednostki produkcyjnej kwasu azotowego mają też powstać nowe instalacje neutralizacji i produktów nawozowych. Dodatkowo planowana jest modernizacja dotychczasowych czterech linii produkcyjnych kwasu azotowego.

– Ponad 60 proc. naszych przychodów pochodzi ze sprzedaży nawozów. Inwestycje będą miały przełożenie na całą Grupę. Będziemy dysponowali niezwykle elastycznymi instalacjami, dużo większą ofertą dla naszych odbiorców rolników – tłumaczy prezes Grupy Azoty Puławy.

Dzięki instalacji kwasu azotowego i budowie dwóch linii granulacji mechanicznej saletry portfolio produktów rozszerzy się o saletrzak i saletrę amonową mechanicznie granulowaną, czyli produkty o wyższych parametrach bezpieczeństwa w transporcie i lepszej aplikacji na polach, oraz saletrę wapniową, saletrę magnezową, saletrę potasową i saletrę wapniowo-magnezową, czyli nowe nawozy dla ogrodnictwa i warzyw.

– Ta inwestycja o wartości 695 mln zł będzie korelowała z prowadzoną już inwestycją w Puławach – granulacji mechanicznej saletry, która będzie kosztowała kolejne 385 mln zł – zapowiada prezes Janiszek.

Łącznie do 2021 roku na inwestycje w segmencie nawozów Grupa Azoty Puławy przeznaczy ok. 1,1 mld zł. To największe projekty realizowane w tym segmencie działalności w ostatnich latach.

– Kierujemy się zasadą, że nie można w nieskończoność eksploatować instalacji nawozowych, tylko trzeba je eksplorować. Dlatego poza tym, że zwiększymy wydajność i paletę produktów, będziemy także ponosili znacznie mniejsze koszty produkcji z tytułu oszczędności w surowcach – przekonuje Jacek Janiszek.

W Grupie trwają też prace nad 40 projektami badawczo-rozwojowymi z obszaru produkcji rolnej, biotechnologii, optymalizacji i dywersyfikacji procesów produkcyjnych.

Grupa Azoty Puławy zapowiada również inwestycje energetyczne. Zamiast budowy bloku gazowo-parowego, ma powstać blok energetyczny oparty o węgiel kamienny, lepiej dopasowany do potrzeb spółki. Po uruchomieniu tej inwestycji całkowita emisja dwutlenku węgla będzie mniejsza niż w przypadku zakładanego wcześniej bloku gazowego. Jak tłumaczy prezes Grupy, budowa bloku gazowo-parowego wymagałaby dodatkowych nakładów inwestycyjnych na integrację tego projektu z instalacjami zakładów oraz na modernizację istniejącej elektrociepłowni.

– Nie bez znaczenia były też aspekty związane z bezpieczeństwem naszej podstawowej produkcji chemii i nawozów. W przypadku elektrowni gazowej zdecydowaną część wyprodukowanej energii elektrycznej musielibyśmy lokować na rynku, a to – biorąc pod uwagę możliwość wypadnięcia takiej elektrowni – mogłoby stanowić duży problem po wejściu w rynek bilansujący – wskazuje Jacek Janiszek.

W 2016 roku Grupa Azoty Puławy osiągnęła przychody na poziomie 3,3 mld zł, a zysk netto przekroczył 270 mln zł. Jak wskazuje prezes Grupy, biorąc pod uwagę sytuację na rynku nawozów, wyniki można uznać za satysfakcjonujące.

– Najważniejszy wpływ na wynik miał wzrost cen gazu jako surowca podstawowego, który stanowi ponad 80 proc. kosztów, przy jednoczesnej wysokiej presji na ceny nawozów – ocenia Jacek Janiszek.

Pod względem skali realizowanych inwestycji w segmencie nawozowym Grupa Azoty Puławy jest liderem zarówno w Polsce, jak i w całej Grupie Azoty. Nowe projekty pozwolą stworzyć w Puławach największy kompleks nawozowy w Polsce i jeden z największych w Europie. Dzięki nim puławskie zakłady w istotny sposób zwiększą skalę i wydajność produkcji, poprawiając w dużym stopniu efektywność wytwarzanych nawozów. Nowe inwestycje w znaczący sposób ograniczą wpływ instalacji na środowisko.

(Agencja Informacyjna Newseria)