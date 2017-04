Flota aut obsługujących urzędy państwowe powinna być w co najmniej 50 proc. złożona z aut elektrycznych. Z kolei w samorządach ten limit ustalono na 30 proc. Takie zapisy znalazły się w projekcie ustawy o elektromobilności, opublikowanej właśnie na stronach Rządowe Centrum Legislacji. Są tam także propozycje rezygnacji z akcyzy od aut elektrycznych i zmiany w zasadach amortyzacji takich pojazdów

Projekt ustawy o elektromobilności (i paliwach alternatywnych – bo taka jest pełna nazwa aktu prawnego) został opublikowany przez Ministerstwo Energii na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wynika z niego, że część urzędów państwowych (z wyłączeniem m.in. policji, straży granicznej i straży pożarnej) będzie miała obowiązek kupowania pojazdów elektrycznych. Docelowo flota obsługujących je aut będzie musiała się składać w co najmniej 50 proc. z samochodów o takim napędzie. Na osiągniecie takiego poziomu administracja państwowa dostanie kilka lat.

Takim limitem zostały objęte także samorządy. Tyle że jest on niższy, gdyż wynosi 30 proc. floty, a poza tym dotyczy wyłącznie gmin i powiatów, których liczba mieszkańców przekracza 50 tysięcy. Samorządy również dostały 8 lat na dojście do ustalonego w przepisach limitu.

Poza obowiązkiem kupowania aut elektrycznych samorządy będą miały obowiązek zadbania o to, aby na ich terenie znalazły się punkty ładowania aut.

Chodzi nie tylko o punkty podobne o obecnych stacji paliwowych, ale także takie miejsca ładowania, które będą zlokalizowane przy budynkach użyteczności publicznej czy domach wielorodzinnych. Ustawodawca przedstawił nawet konkretne wymagania.

W kwestii punktów do ładowania projekt ustawy jest znacznie bardziej wymagający niż w sprawie taboru. W ustawie znalazły się zapisy, dotyczące liczby punktów ładowania, jakie muszą powstać do 2020 r.

Minimalna liczba ogólnodostępnych punktów ładowania zlokalizowanych w gminach do roku 2020 wynosi co najmniej: 1) 1000 - w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 1 milion, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 60 tys. pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 700 pojazdów samochodowych; 2) 210 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 300 tys., w których zostało zarejestrowanych co najmniej 200 tys. pojazdów samochodowych, i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 500 pojazdów samochodowych; 3) 100 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 150 tys., w których zostało zarejestrowanych co najmniej 95 tys. pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych; 4) 60 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 100 tys., w których zostało zarejestrowanych co najmniej 60 tys. pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych.