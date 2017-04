Kilkudziesięciu producentów technologii budowlanych oraz ponad 340 zespołów architektów chce uczestniczyć w programie Mieszkanie Plus. W efekcie, w ramach programu, do 2030 roku ma powstać w Polsce ok. miliona tanich mieszkań na wynajem. Dzięki temu do gospodarki powinno wpłynąć ok. 200 mld zł. A przy okazji dokona się renesans technologii segmentowych, czyli znanej z PRL "wielkiej płyty", ale w wydaniu z XXI wieku