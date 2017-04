Spółka Przewozy Regionalne, największy polski przewoźnik pasażerski, otrzymała pierwszy z wyprodukowanych przez PESA Bydgoszcz pociągów Link. Wkrótce tabor spółki powiększy się jeszcze o kolejnych 49 nowych składów

Przewozy Regionalne to największy polski przewoźnik pasażerski. Należące do niego pociągu kursują pod marką Polregio. Tabor spółki powiększy się o nowe pociągi, wyprodukowane przez PESA Bydgoszcz.

Już w tym roku na polskich torach pojawią się pierwsze z ponad 50 nowoczesnych składów. Wśród nich znajdą się zarówno zupełnie nowe, wyprodukowane przez krajowych producentów pociągi, jak i kompleksowo zmodernizowane składy – powiedział Krzysztof Zgorzelski, prezes Przewozów Regionalnych.

Zakup nowego taboru nie byłby możliwy bez restrukturyzacji spółki, w której pomogła Agencja Rozwoju Przemysłu, właściciel większościowego pakietu akcji przewoźnika.

– Zakup pociągów PESA Link to kolejny etap skutecznie prowadzonej restrukturyzacji spółki. To najlepszy dowód na to, że firma myśli o dalszym rozwoju i umacnianiu pozycji rynkowej. Wierzę, że docenią to także pasażerowie, którzy korzystają z usług największego w Polsce przewoźnika kolejowego, co przełoży się na wyniki finansowe spółki – podsumował Marcin Chludziński, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu.

Realizowane obecnie plany modernizacyjne są efektem bardzo dobrej kondycji finansowej spółki. W zeszłym roku po raz pierwszy w swojej 15-letniej historii osiągnęła dodatni wynik finansowy we wszystkich obszarach działalności.

51,2 mln zysku netto, w tym 12,4 mln zł ze sprzedaży, to efekt skutecznie prowadzonej restrukturyzacji firmy – dodał Krzysztof Zgorzelski.

W tym roku firma planuje uzyskać ok. 43-44 mln zł zysku.