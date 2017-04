James Hirshfield był modelem pozującym dla Hugo Bossa a także zawodowym trenerem golfa. Jednak w wieku 31 lat zdecydował się na poważną odmianę w swoim życiu.

"Zdecydowałem, że nie mogę żyć poza Izraelem w sytuacji gdy przebywają tam 18, 19, 20-taki gotowe oddać życie w obronie państwa tylko po to bym ja i moja rodzina byli bezpieczni jeśli je odwiedzimy - mówi były model, który w tym roku wstąpił do armii państwa Izrael, stając się pełnoprawnym żołnierzem IDF.

"Swego czasu modeling był ciekawym doświadczeniem, czymś nowym i odmiennym" - mówił w rozmowie z gazeta The Jerusalem Post nowy rekrut w armii - "I gdyby nie to, że coś rozpaliło moje serce i skłoniło bym przybył do Izraela zapewne wciąż byłbym modelem.

James Hirschfield urodził się w Wielkiej Brytanii i to tam został modelem. Współpracował z globalną firmą Hugo Boss a potem - w Stanach Zjednoczonych - zaczął zajmować się profesjonalnie golfem, z czasem zostając trenerem tej dyscypliny. Jednak wreszcie jego marzeniem stało się dołączenie do armii Izraela.

Jednak nie było to łatwe. Jak podkreśla Hirschfield - dla komisji rekrutacyjnych w Izraelu 31-letni model był za stary na to by dołączyć do armii. Trzykrotnie składał stosowne wnioski i trzykrotnie były one odrzucane.

W końcu jednak armia zdecydowała się na przyjęcie rekruta, zapewne widząc w tym działaniu korzyści wizerunkowe. Tym samym Hirschfield został oficjalnie przyjęty do IDF w randze szeregowca.

Sam były model nie kryje satysfakcji. Podkreśla, że choć jego kontrakt z armią zawarty został na półtora roku to liczy on na dłuższy pobyt w armii.

"Mam pełną świadomość tego, że każdy z żołnierzy pozostawił coś za sobą - rodzinę, przyjaciół" - mówi Hirschfield - "Dlatego właśnie jesteśmy tutaj tak bardzo zżyci, stajemy się jedną, wielką rodziną."

Siły Obronne Izraela (właśc. Armia Obrony Izraela; hebr. צבא הגנה לישראל i, Cewa Hagana le-Jisra’el; ang. Israel Defence Forces, w skrócie IDF; arab. جيش الدفاع الإسرائيلي) – to siły zbrojne państwa Izrael, powszechnie znane pod hebrajskim skrótem CaHaL (hebr. צה"ל). Według rankingu Global Firepower (2014) izraelskie siły zbrojne stanowią 11. siłę militarną na świecie, z rocznym budżetem na cele obronne w wysokości 15 mld dolarów (USD). Łączna liczba żołnierzy wynosi 187 tys. (oraz 445 tys. rezerwistów), dysponujących nowoczesnymi i licznymi samolotami, pojazdami pancernymi i okrętami. Choć oficjalnie tego nie potwierdzono, Izrael jest w posiadaniu broni jądrowej, w liczbie – według zachodnich ekspertów – około 500 głowic, które przenoszone mogą być także przez rakiety średniego zasięgu Lance lub międzykontynentalnego typu Jerycho-3