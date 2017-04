Według PKN Orlen, wynik EBITDA LIFO za I kwartał tego roku na poziomie 2,3 mld zł jest rekordowym w historii spółki w ujęciu za pierwsze trzy miesiące roku. Taki wynik, jak przyznał płocki koncern, to efekt m.in. ograniczania "szarej strefy" w obrocie paliwami.

W pierwszym kwartale podobnie, jak to było poprzednio, nasze wyniki zostały wsparte przez działania regulacyjne, dotyczące ograniczenia szarej strefy. Ich skuteczna egzekucja poprawiła warunki działania dla uczciwych uczestników w branży paliwowej - podkreślił Jasiński.

Z ogromną satysfakcją mogę powiedzieć, że nigdy w historii, w pierwszym kwartale Orlen nie uzyskał tak dobrych wyników, i to w tak wielu wskaźnikach finansowych - powiedział prezes spółki Wojciech Jasiński podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Dopytywany o ocenę PKN Orlen, dotyczącą aktywności "szarej strefy" paliwowej w latach poprzednich, w tym w obrocie olejem napędowym i regulacje ograniczające jej wpływ wprowadzane przez obecny rząd, prezes płockiego koncernu odparł m.in.:

PKN Orlen publikując skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2017 r. podał, że wynik EBITDA LIFO płockiego koncernu wyniósł tam w tym czasie 2,3 mld zł i był o prawie 400 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Według spółki, na taki rezultat pozytywny wpływ miał przede wszystkim wzrost łącznych wolumenów sprzedaży liczony rok do roku o 4 proc., które osiągnęły historyczny poziom dla pierwszego kwartału.

Zysk EBITDA LIFO 2,3 mld zł to rzeczywiście rekordowy, bardzo dobry wynik. Przede wszystkim to pozytywny wpływ wolumenów sprzedaży i bardzo dobrego wyniku segmentu detalicznego – podkreślił wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.

Jak podał płocki koncern, w I kwartale tego roku sprzedaż produkowanego tam oleju napędowego i benzyny wzrosła w Polsce odpowiednio o 42 proc. i 11 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Wiceprezes PKN Orlen zwrócił uwagę na dane, dotyczące wzrostu w I kwartale tego roku zużycia oleju napędowego w Polsce w kontekście regulacji ograniczających "szarą strefę" paliwową.

Zużycie diesla w Polsce, plus 19 proc. I to jest ewidentny dowód na to, że walka z szara strefą przynosi efekty - dodał.

Nie mamy pełnego przekonania, że to jest koniec tej walki, ale widać wyraźnie, że regulacje, które są wdrażane, a przede wszystkim skuteczna egzekucja tych regulacji, powoduje, że nasza sprzedaż diesla w Polsce wzrosła o ponad 40 proc. w pierwszym kwartale 2017 r. w porównaniu do pierwszego kwartału 2016 r., a sprzedaż benzyny wzrosła o ponad 10 proc. To rzeczywiście są bardzo dobre wskaźniki, bardzo dobra sprzedaż. Wierzymy, że dalej ta walka z +szarą strefą+ będzie skuteczna - oświadczył Jędrzejczyk.