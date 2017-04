Zawarcie kontraktu na dostawę gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych to dobra informacja z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski - zaznaczyła w piątek szefowa kancelarii prezydenta Małgorzata Sadurska.

W połowie czerwca do terminala LNG w Świnoujściu przypłynie gazowiec z amerykańskim LNG. To pierwsza dostawa skroplonego gazu z USA nie tylko do Polski, ale Europy Północnej. Dotąd amerykańskie LNG trafiało wyłącznie na rynki Europy Południowej m.in. Hiszpanii i Turcji.

To jest duża zmiana i dobra informacja z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. To pierwsza taka dostawa skroplonego gazu, która w czerwcu dotrze do terminala w Świnoujściu. To jest to, na czym Polsce bardzo zależało. To jest kolejny kanał dywersyfikacji dostaw gazu" - mówiła w piątek Sadurska w TVP.

Jej zdaniem nowe kanały dostaw gazu wzmocnią pozycję negocjacyjną Polski z Rosją.

Mając tego typu nowe kanały, z których będziemy otrzymywać gaz, Polska usiądzie do stołu negocjacyjnego z Rosją nie z takim przymusem przyjmowania wszystkiego, co dają, tylko pokazaniem, że możemy dyskutować na zasadach partnerskich, a nie brać tylko to, co nam każą - przekonywała.

Sadurska była także dopytywana o wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Meksyku. Oceniła, że wizyta była bardzo ważna nie tylko pod względem politycznym, ale także gospodarczym.

Zwróciła uwagę, że prezydent spotkał się m.in. z przedstawicielami polskich firm, które chcą inwestować w Meksyku, ale również z meksykańskim firmami, które już inwestują w Polsce. Przypomniała, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu uruchomiła Zagraniczne Biuro Handlowe w Meksyku.

Ma ona na celu tworzyć dobry klimat, promować Polskę, gdzie można dobrze zainwestować, gdzie można tworzyć miejsca pracy, ale również stwarzać polskim przedsiębiorcom możliwość inwestowania w Meksyku - zaznaczyła Małgorzata Sadurska.

Jak podkreśliła, Ministerstwo Rozwoju wytypowało Meksyk jako pięć nowych rynków do ekspansji gospodarczej Polski. "Rynek UE jest już rynkiem nasyconym, trzeba szukać nowych miejsc" - dodała.

Dopytywana, jakie gałęzi polskiej gospodarki mogą być atrakcyjne dla Meksyku, wskazała na: elektromobilność, biotechnologię, farmację, ekoenergię.

SzSz(PAP)