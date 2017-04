Ministerstwo Rozwoju wspiera działania, które nie tylko prowadzą do zacieśnienia współpracy polskiego sektora przemysłu lotniczego z partnerami z zagranicy, ale też prowadzą do promocji zarówno regionu jak i Polski - mówił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podczas targów Aerospace & Defense Meetings Central Europe, które odbywają się w Jasionce k. Rzeszowa

Państwa członkowskie UE i Parlament Europejski porozumiały się co do kształtu regulacji ws. bezpieczeństwa dostaw gazu. Udało się w nich zawrzeć zapisy dotyczące przejrzystości kontraktów gazowych pomiędzy firmami, a także w sprawie mechanizmów solidarności.

Emmanuel Macron, zwycięzca pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji, powiedział w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla dziennika "Voix du Nord", że jeśli zostanie prezydentem opowie się za sankcjami UE wobec Polski, która "naruszyła wszystkie zasady Unii". "To wypowiedź niefortunna. Nie godzimy się, by Polska była w ten sposób wykorzystywna w kampanii wyborczej we Francji" - tak do słów Macrona odniósł się w czwartek wieczorem rzecznik rządu Rafał Bochenek