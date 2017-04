Napływ ludności muzułmańskiej do Europy nie pozostawił przedsiębiorców obojętnymi. Wiele firm pragnie sprzedawać swoje produkty także i tej grupie odbiorców, czego skutkiem jest ubieganie się o status firmy, która jest "halal".

Halal to w Islamie status jaki może otrzymać dane dobro materialne lub usługa. Produkt będący halal to taki który dozwolony jest przez prawo szariatu.

Jak mówi Sirajuddin Suhaimee dyrektor islamskiej agencji odpowiedzialnej za nadawanie statusu halal między innymi w Malezji w ostatnich latach liczba wniosków o status halal składanych przez firmy wzrasta średnio o 25 do 30 proc. rocznie od 2012 roku i są wśród nich prawdziwi giganci.

Jedną z największych firm jakie otrzymały status halal na wszystkie swoje usługi jest hotel PNB Perdana w Malezji, który reklamuje się jako obiekt dla którego "naczelnym podręcznikiem w prowadzeniu biznesu jest Koran". Perdana otrzymał ów status jako cały obiekt wraz ze wszystkim usługami. Nie-muzułmanie także mają prawo korzystać z usług hotelowych a nawet spożywać na miejscu dania z wieprzowiny lub spożywać alkohol w pokojach, ale każde pomieszczenie jest po takim gościu sukcesywnie czyszczone, traci bowiem na kilka godzin status halal.

Jednak nie tylko hotele ubiegają się o taki certyfikat. W 2015 roku certyfikat halal uzyskał producent czekolad Cadbury - podobnie jak hotel Perdana na całość swoich usług i produktów. Ale na liście firm przyjaznych prawu szariatu są też koncerny, które tylko oferują niektóre produkty halal.

Wśród tych jest na przykład sieć restauracji KFC, amerykańska sieć sklepów spożywczych Whole Foods, zupy Campbell (choć tylko w Kanadzie), a także na niektóre ze swoich produktów Nestle czy Pepsi. Z kolei sieć Wal-Mart stara się od kilku lat wprowadzać do swoich sklepów produkty halal, jednak jako firma nie otrzymała takiego certyfikatu.

Na razie żadna z polskich firm nie ubiegała się o uzyskanie takiego certyfikatu.

