Paliwa na stacjach przed długim weekendem tanieją, a ta tendencja powinna się utrzymać jeszcze w najbliższych dniach - uważają analitycy z BM Reflex.

Zdaniem analityków docelowo, w pierwszym tygodniu maja, ceny detaliczne powinny spaść jeszcze co najmniej 10 groszy na litrze.

Dalsze obniżki będą uzależnione od sytuacji na rynku hurtowym. O ile w pierwszym tygodniu maja zmienność cen na rynku hurtowym będzie ograniczona, to już w kolejnym tygodniu dynamika zmian cen będzie większa. Po pierwsze poznamy wyniki wyborów we Francji, co może wpływać na sytuację na rynku walutowym, a po drugie będziemy się przybliżać do decyzji OPEC w sprawie limitów wydobycia ropy w II połowie roku - informują analitycy.