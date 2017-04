Polski Fundusz Rozwoju zainwestuje w H.Cegielski w Poznaniu 40 mln złotych, w formie obligacji zamiennych na akcje. Środki mają umożliwić wejście w perspektywiczne obszary działalności i wprowadzenie innowacyjnych produktów, takich jak zaprezentowany podczas targów Hannover Messe napęd do pojazdów elektrycznych

Będąc pół roku temu w Poznaniu, wyraziłem nadzieję, że przy dobrze opracowanych i realizowanych projektach naprawczych i inwestycyjnych można przywrócić nadzieję w lepsze jutro dla takich przedsiębiorstw jak Cegielski. W ciągu ostatnich 27 lat wyprzedawano, albo likwidowano rodowe srebra polskiej gospodarki. My, tym zakładom, które mają wyspecjalizowaną kadrę, determinację i potencjał, chcemy dać szansę nie tylko na przetrwanie, ale również na drugie życie oraz rozwój – dodał wicepremier.

Zdaniem Pawła Borysa prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) inwestycja ma za zadanie umożliwić HCP rozwój nowych produktów i pozyskanie partnerów strategicznych.

Nowa strategia Spółki daje jej atrakcyjne możliwości rozwoju, takie jak np. produkcja napędów do pojazdów elektrycznych. Realizacja zarówno przyjętej przez nowy zarząd Cegielskiego strategii na lata 2017-2021, jak i proponowanych przez PFR projektów uzupełniających, pozwoliłaby – w perspektywie najbliższych lat – znacznie zwiększyć przychody i przywrócić jej trwałą rentowność – podkreślił Borys z PFR.

Jak mówi Wojciech Więcławek prezes Cegielskiego wdrażamy do seryjnej produkcji napęd elektryczny z pięciofazowym, indukcyjnym silnikiem. Będzie miał on zastosowanie w branży transportowej.

W ramach współpracy z Ursusem zaprojektujemy i wprowadzimy do seryjnej produkcji pojazd specjalistyczny, napędzany naszym silnikiem. Rozwijamy serię produktów i usług dla branży energii odnawialnej, takich jak przekształtniki do turbin wiatrowych oraz serwis przekładni. We wszystkich tych branżach mamy doświadczenie. Innowacje zagwarantują konkurencyjność i rozwój firmy w obszarach strategicznych z punktu widzenia polskiej gospodarki – dodaje Więcławek.