Tureckie władze w sobotę zablokowały dostęp do Wikipedii - poinformowała organizacja monitorująca internet Turkey Blocks. Według krytyków rządu jest to kolejny krok w dławieniu wolności słowa w sieci.

Turkey Blocks o godz. 8 lokalnego czasu (godz. 7 czasu polskiego) wykryła blokadę wszystkich wersji językowych tej internetowej encyklopedii.

Agencja AFP podaje, że mieszkańcy Stambułu nie mogli w sobotę rano wejść na strony Wikipedii, chyba że używali połączenia VPN.

Według Turkey Blocks, a także mediów, w tym dziennika "Hurriyet", administracyjne działania polegające na zamknięciu Wikipedii muszą zostać w najbliższych dniach zatwierdzone przez wymiar sprawiedliwości.

Inne strony internetowe, w tym największe serwisy społecznościowe, działają w sobotę rano normalnie.

W ostatnich latach władze w Ankarze tymczasowo blokowały dostęp do takich popularnych serwisów społecznościowych jak Facebook czy Twitter. Dochodziło do tego zwłaszcza podczas wielkich demonstracji antyrządowych lub po atakach terrorystycznych. Zdaniem ekspertów częściowym celem takich działań jest powstrzymanie rozpowszechniania zdjęć z zamachów oraz treści propagandowych.

Dlatego wielu tureckich internautów zaczęło korzystać z połączenia VPN. Niektórzy z nich skarżą się jednak, że także taka możliwość czasami nie jest dostępna.

Według niektórych użytkowników Wikipedii powodem sobotniej blokady mogły być liczne krytyczne wobec prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana informacje, które pojawiły się w encyklopedycznym wpisie na jego temat po referendum z 16 kwietnia. W referendum zatwierdzono zwiększenie kompetencji szefa państwa.

W listopadzie 2016 roku, gdy po kontrowersyjnym aresztowaniu kurdyjskich deputowanych zablokowano media społecznościowe, premier Binali Yildirim przyznał, że "od czasu do czasu z powodów bezpieczeństwa" władze "mogą podejmować takie działania". "Są one tymczasowe. Gdy niebezpieczeństwo mija, wszystko wraca do normy" - powiedział.

SzSz(PAP)