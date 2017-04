W sytuacji, gdy rząd przyjął Polską Strategię Kosmiczną (jest ona elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju), a do końca roku 2017 ma powstać Krajowy Program Kosmiczny, zwiększone zostały również nakłady na sektor kosmiczny poprzez zwiększenie skład członkowskiej o 25 proc.do Europejskiej Agencji Kosmicznej w części finansującej tzw. programy opcjonalne. Składka ta wynosi obecnie 45 mln euro - powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz

Według wiceminister rozwoju ta kwota to bezpośrednia inwestycja w rozwój polskiego sektora kosmicznego, bo większość tych pieniędzy wraca do nas w postaci kontraktów.

9 mln euro to jest przedłużony o dwa lata Polish Industry Incentive Scheme (program wsparcia polskiego przemysłu w ESA), czyli to są środki wprost dedykowane dla polskiego rynku. Te 9 mln euro wróci w 100 proc. do naszej gospodarki. W zależności od potencjału polskich firm będziemy mogli zatem czerpać ze składki do ESA korzyści - mówi Emilewicz.