Inwestycję o wartości ponad 14 mln zł zapowiada w specjalnej strefie ekonomicznej w Lublinie firma z branży biotechnologicznej. W lubelskiej strefie jest obecnie 55 inwestorów. Jej teren jest już zagospodarowany, planowane jest jej poszerzenie.

Nowy zakład produkcyjny oraz Centrum Badawczo Rozwojowe zbuduje w strefie lubelska firma BioMaxima. Inwestycja pochłonie ponad 14 mln zł. Firma ta już funkcjonuje w strefie, ma tu swą siedzibę i zakład (pierwsze zezwolenie otrzymała w 2009 r.).

BioMaxima - producent wyrobów do diagnostyki laboratoryjnej - w nowym zakładzie ma wytwarzać innowacyjne i nowoczesne m.in. testy mikrobiologiczne, płyny diagnostyczne, krążki i tabletki do oznaczenia lekooporności. W Centrum Badawczo Rozwojowym mają być opracowywane innowacyjne testy do oznaczania lekooporności, szybkie testy diagnostyczne, innowacyjne analizatory biochemiczne.

Zezwolenie na działalność w strefie dla lubelskiej firmy jest pierwszym wydanym w tym roku.

Drugiego spodziewamy się jeszcze w maju, a trzeciego w czerwcu. Kolejne dwa są w przygotowaniu - powiedział PAP z-ca dyrektora wydziału strategii i obsługi inwestorów lubelskim urzędzie miejskim Łukasz Goś. Jak dodał, nowe przedsięwzięcia w strefie, to głównie reinwestycje firm już działających w strefie, które zyski przeznaczają na rozbudowę i rozwój.

W ubiegłym roku na działalność w lubelskiej strefie wydano sześć pozwoleń.

W strefie ekonomicznej w Lublinie - funkcjonującej jako Podstrefa SSE Europark Mielec - działa obecnie 55 inwestorów, w tym 39 przedsiębiorców już prowadzi swoją działalność. Wartość zrealizowanych nakładów inwestycyjnych sięgnęła prawie 1,3 mld zł. W firmach działających w ramach strefy pracuje ponad 3,5 tys. osób, w tym prawie 2,3 tys. to nowo utworzone miejsca pracy.

Podstrefa Lublin obejmuje 128 ha. Teren strefy jest już praktycznie zagospodarowany - zaznaczył Goś. Dostępne jest obecnie prawie 50 tys. mkw. wolnej powierzchni produkcyjno-magazynowej, już wybudowanej, przygotowanej na wynajem przez firmy.

W planach jest poszerzenie strefy o kolejne 72 ha, sąsiadujące z obecną strefą. Jak powiedział Goś, trwają obecnie prace nad zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów tak, aby możliwe było prowadzenie na nich działalności gospodarczej.

Do Podstrefy Lublin zostało włączone także 12 ha terenów należących do funkcjonujących w Lublinie Polskich Zakładów Zbożowych Lubella, producenta m.in. makaronów. Spółka ma wybudować (do 2018 r.) halę wyposażoną w linię produkcyjną oraz zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania. Lubella zainwestuje ponad 87 mln zł i utworzy 35 nowych miejsc pracy.

SzSz(PAP)