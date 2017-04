Ponad 127 mln zł funduszy unijnych będą mogły wykorzystać świętokrzyskie samorządy na przebudowę i modernizację budynków szkół i przedszkoli, budowę i doposażenie hal sportowych przy placówkach oraz doposażenie szkolnych pracowni. Projekty będą realizowały m. in. gminy Chęciny i Morawica.

Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 obejmie ponad 60 projektów. Samorządy otrzymają ponad 127 mln zł z UE, a koszt realizacji wszystkich inicjatyw to ok. 216 mln zł.

O przyznaniu pieniędzy zdecydował niedawno zarząd województwa. Jak poinformowała rzeczniczka marszałka województwa Iwona Sinkiewicz-Potaczała, w ramach działania "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej" programu ogłoszono trzy konkursy.

Pierwszy dedykowano obszarom wiejskim o najgorszym dostępie do usług publicznych - w szczególności w zakresie infrastruktury przedszkolnej oraz zwiększania dostępu do edukacji podstawowej. W drugim konkursie mogły startować wszystkie samorządy regionu. Z kolei trzeci, był adresowany dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, z północy województwa - Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego i Skarżyska Kamiennej.

Samorządy mogły się ubiegać o dofinansowanie rozbudowy i modernizacji infrastruktury szkolnej, w tym sportowej (np. rozbudowy hal sportowych), o dotacje na zakup nowoczesnego sprzęt komputerowego i materiałów dydaktycznych - szczególnie do pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach. Wsparcie mogło też dotyczyć modernizacji infrastruktury szkolnictwa zawodowego i kształcenia dorosłych, a także na infrastrukturę przedszkoli (warunkiem była potrzeba wyrównywanie dostępu do opieki przedszkolnej).

Powiat skarżyski dzięki niemal 3 mln zł wsparcia zrealizuje w Skarżysku-Kamiennej projekt "Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe liceum i Zespołu Szkół Technicznych". Podobna kwota dotacji umożliwi powiatowi jędrzejowskiemu inwestycję dotyczącą "Przebudowy i modernizacji kompleksu sportowego wraz z wyposażeniem pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie".

Pieniądze trafią też m.in. do gminy Bodzechów na projekt "Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy" (dotacja ponad 2 mln zł), a do gminy Łagów na "Kompleksową i wieloaspektową poprawę dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych" (dotacja 1,5 mln zł).

Po 3 miliony złotych na kompleksową modernizację szkół na swoim terenie otrzymają Busko-Zdrój i podkielecka Morawica.

Gmina Morawica będzie realizowała przedsięwzięcie o łącznej wartość niemal 11 mln zł. Jak powiedział PAP burmistrz Marian Buras, najważniejszą częścią projektu jest rozbudowa szkoły w Woli Morawickiej (także o przedszkole, choć ta część inwestycji nie będzie objęta unijnym dofinansowaniem).

W Woli Morawickiej planowana jest budowa obwodnicy na drodze krajowej i na potrzeby inwestycji, część budynku szkoły, która będzie podlegała rozbiórce, została wykupiona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W tej chwili dzierżawimy ten budynek i dlatego planowana rozbudowa placówki była dla nas bardzo istotna - podkreślił Buras.

Nowy gmach ma powstać do końca 2018 r. Inwestycja będzie realizowana w systemie zaprojektuj i zbuduj, co - zdaniem włodarza - może przynieść oszczędności.

Do tutejszej szkoły podstawowej uczęszcza kilkudziesięciu uczniów, a po reformie oświaty będzie to szkoła ośmioklasowa. "Zastanawialiśmy się, czy budować tę szkołę, bo w pobliżu jest placówka w Morawicy, ale takie było społeczne oczekiwanie" - dodał Buras.

W ramach projektu gmina wybuduje także boiska wielofunkcyjne - przy szkołach w Nidzie i Lisowie, oraz doposaży kilka pracowni w placówkach.

2,5 mln zł na budowę nowego gmachu przedszkola, dla siedmiu oddziałów (185 dzieci), otrzymały Chęciny. W tym samy budynku siedzibę znajdzie też żłobek (trzy oddziały), który otrzymał już wcześniej unijne wsparcie, w ramach innego działania RPO (2,4 mln zł).

Jak powiedział burmistrz Chęcin Robert Jaworski, szacowany koszt całego zadania to ok. 11 mln zł.

Od kilku lat przygotowywaliśmy się do tej inwestycji, to było dla nas priorytetowe zadanie. Obecnie przedszkole funkcjonuje w starym budynku, a możliwością korzystania z placówki było zainteresowanych wiele osób z powstających nowych osiedli w gminie - zaznaczył włodarz.

Duży, nowoczesny budynek przedszkola ma być funkcjonalny i energooszczędny - samorząd liczy, że dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym, także tani w utrzymaniu. Na potrzeby inwestycji przygotowano działkę w centrum miasta, zlokalizowaną w pobliżu szkoły i ośrodka zdrowia, dogodnie skomunikowaną z resztą gminy. Przy planowanym nowym obiekcie jest też miejsce na plac zabaw i duży parking. Być może już pod koniec maja zostanie ogłoszony przetarg na inwestycję.

Chcemy, by przedszkole zostało oddane do użytku w przyszłym roku. Jak wynika z naszych analiz, obiekt powinien zaspokoić potrzeby gminy w zakresie zapewnienia opieki najmłodszym na najbliższe lata - ocenił Jaworski.

Gmina Chęciny będzie także zabiegała o wsparcie realizacji tego projektu, z rządowego programu "Maluch".

