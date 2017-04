Wykorzystanie ponad trzydziestu tramwajowych podstacji w konurbacji katowickiej do ładowania elektrycznych autobusów miejskich, a także innych pojazdów o tym napędzie, proponuje samorządowa spółka Tramwaje Śląskie.

O możliwości wykorzystania infrastruktury tramwajowej na rzecz upowszechnienia pojazdów elektrycznych mówił podczas niedawnych Targów Transportu Publicznego Silesia Komunikacja w Sosnowcu prezes Tramwajów Śląskich Tadeusz Freisler. Nawiązał przy tym do zamówień autobusów elektrycznych, jakie realizują lub przygotowują przewoźnicy z Sosnowca i Katowic.

Opisując system zasilania ponad 300 km torów Tramwajów Śląskich Freisler zaznaczył, że spółka dysponuje 33 podstacjami i mocą zamówioną na poziomie ponad 20 GW.

Ta sieć to coś, w oparciu o co można i należałoby budować w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej całą sieć zasilania pojazdów elektrycznych, które oprócz Tramwajów Śląskich będą na tych drogach pojawiały się coraz częściej - uznał. To jest nasza oferta tramwajowa dla całej kwestii związanej z elektromobilnością - dodał Freisler.