Chińczycy zainteresowani współfinansowaniem Centralnego Portu Lotniczego w Polsce Jadę do Chin w maju i tam będą również rozmowy gospodarcze. Będziemy podpisywać umowy - zapowiada premier Beata Szydło. Z kolei dyrektor generalny Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) Yee Ean Pang powiedział, że AIIB mógłby współfinansować budowę Centralnego Portu Lotniczego w Polsce. Według szacunków budowa samego portu lotniczego mogłaby kosztować ok. 20 mld zł. Natomiast łączny koszt inwestycji związanej również m.in. z budową terminalu kolejowego, infrastrukturą logistyczną, może przekroczyć - jak mówił szef PFR - 30 mld zł.

Prof. Ściążko: zgazowanie węgla bardzo opłacalne dla chemii, mniej dla energetyki 20 kwietnia Tauron i Grupa Azoty podpisały list intencyjny, zmierzający do budowy w Kędzierzynie-Koźlu instalacji zgazowania węgla do wytwarzania produktów chemicznych (amoniaku i metanolu), kosztem 400-600 mln euro. Przedstawiciele Ministerstwa Energii wskazywali wówczas, że w kolejnym etapie może pojawić się też możliwość wykorzystania gazu z procesu zgazowania węgla do wytwarzania energii elektrycznej w nowym bloku o mocy 500 megawatów

Spór we włoskim rządzie. Czy organizacje pozarządowe są w kontakcie z przemytnikami ludzi ? Prokuratura z Katanii prowadzi śledztwo mające wyjaśnić rolę, jaką pełnią NGO (Non Governmental Organisation) w akcjach morskich. Prokurator Carmelo Zuccaro z Katanii na Sycylii zasugerował , że być może organizacje te mogą być współfinansowane przez bandy przemytników migrantów. Twierdzi on ponadto, że przemytnicy wysyłając uciekinierów na łodziach i pontonach w kierunku Włoch dają im numery telefonów do tych organizacji, by to je prosili o pomoc

W ciągu 5 lat w Puszczy Białowieskiej wycięto 157 tys. zasiedlonych przez kornika drzew Jeżeli przyjąć, że jedno drzewo to 1,1-1,2 m sześc., to od 1 stycznia w puszczy wycięto ok. 29 tys. drzew. Lasy Państwowe wyjaśniają, że zdecydowana większość usuniętych z Puszczy Białowieskiej drzew to był niebezpieczny, stwarzający zagrożenie dla przebywających w lesie posusz. Posusz to, martwe, suche pokornikowe drzewa

Pierwszy pociąg towarowy z Wielkiej Brytanii dotarł do Chin Działania te stanowią element inicjatywy gospodarczej "Pasa i Szlaku", którą w 2013 roku zainicjował prezydent Chin Xi Jinping, licząc na umocnienie stosunków handlowych Państwa Środka z tradycyjnymi klientami. Chodzi o reaktywację dawnej handlowej drogi wiodącej z Chin do Europy Wielka Brytania już zaczyna w ten sposób budować swoją konkurencyjną pozycję w handlu z Chinami po wyjściu z UE