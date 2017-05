Powstające w oczyszczalniach ścieków osady mogą stać się bezpiecznym, pozbawionym przykrego zapachu nawozem, który - umieszczony w specjalnych hydrożelowych kapsułkach - może także wspomagać regulację wody w glebie - wskazują twórcy innowacyjnej technologii

Pionierskie rozwiązanie, polegające na tzw. kapsulacji osadów ściekowych w nośnikach hydrożelowych, stworzyli naukowcy z Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach.

Inżynierowie przekonują, że tego typu organiczny nawóz może być użyteczny nie tylko w rolnictwie, ale także w przydomowych ogrodach oraz do pielęgnacji zieleni na balkonach czy klombach.

Eksperci szacują, że w polskich oczyszczalniach ścieków powstaje rocznie ok. 700-800 tys. ton suchej masy osadów ściekowych. Obecne przepisy zabraniają ich składowania - osady są m.in. wykorzystywane w cementowniach, spalane, a także kompostowane. Zaledwie kilka procent służy np. do produkcji nawozów.

Mimo obowiązku zagospodarowania osadów nadal stanowią one przede wszystkim problem, a nie produkt, którym mogą stać się po zastosowaniu odpowiednich technologii. Nasze rozwiązanie zmierza do tego, by z odpadu uczynić bezpieczny, skuteczny i przyjazny nawóz, możliwy do powszechnego stosowania - powiedział kierownik Zakładu Ochrony Wód GIG dr inż. Paweł Zawartka.