Premier Beata Szydło ogłosi nazwisko pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego po długim weekendzie - poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. Dodał, że pełnomocnik nie na razie nie został formalnie powołany.

Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące pełnomocnika zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Datowane jest na czwartek 27 kwietnia. Datą ogłoszenia był piątek 28 kwietnia. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Dokument przewiduje, że pełnomocnikiem rządu będzie sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należy przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji Centralny Port Komunikacyjny.

W tym w szczególności: 1) analiza prawnych, technicznych i ekonomicznych uwarunkowań przygotowania oraz realizacji inwestycji; 2) przygotowanie projektu założeń inwestycji i koncepcji realizacji działań koniecznych do przeprowadzenia inwestycji; 3) przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych oraz zmian w rządowych dokumentach strategicznych, koniecznych do przeprowadzenia inwestycji - głosi rozporządzenie.

O inicjatywie powołania pełnomocnika premier Beata Szydło informowała w czwartek w TVP Info.

Centralny Port Lotniczy będzie realizowany. Jadę do Chin w maju i tam będą również rozmowy gospodarcze. Będziemy podpisywać umowy. Jest powołany pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Lotniska – powiedziała premier i podkreśliła, że jest bardzo ważny, priorytetowy projekt.

Jednym z argumentów za budową Centralnego Portu Lotniczego jest to, że największy port lotniczy w Polsce, czyli warszawskie Lotnisko Chopina, zaczyna być bliski wyczerpania przepustowości. Warszawski port w 2016 r. obsłużył 12,8 mln pasażerów. Jak twierdzą niektórzy eksperci, przepustowość Lotniska Chopina to 20 mln pasażerów rocznie. Lotnisko szacuje, że w tym roku może obsłużyć ok. 14 mln podróżnych.

