Rekordowy spadek bezrobocia, wzrost liczby miejsc pracy, coraz więcej osób aktywnych zawodowo i podwyższenie wynagrodzeń - tak, według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmienił się rynek pracy w ciągu ostatniego roku

1 maja, w Święto Pracy, resort opublikował na swojej stronie internetowej podsumowanie zmian na rynku pracy. Przypomina w nim, że na koniec marca stopa bezrobocia wyniosła 8,1 proc. - o 1,8 proc. mniej niż rok wcześniej.

Według MRPiPS, rośnie liczba osób aktywnych zawodowo: w IV kwartale 2016 r. było to 16,328 mln osób (w tym samym okresie przed rokiem - 16,280 mln). Wśród wszystkich pracowników przeważają mężczyźni (55 proc.); oni też pracują tygodniowo więcej niż kobiety - 41,1 godziny.

Z danych podanych przez resort wynika, że w grupie osób aktywnych zawodowych więcej jest mieszkańców miast (60 proc.). Większość osób pracuje w sektorze usługowym i przemyśle. Spośród wszystkich pracujących 76 proc. pracuje w sektorze prywatnym. Ze względu na status zatrudnienia dominują pracownicy najemni - jest ich 12,97 mln. Dużo mniej, bo 2,93 mln, pracuje na własny rachunek. Przeszło 400 tys. osób to z kolei pomagający członkowie rodzin.

Według szacunków MRPiPS, najmniejsza stopa bezrobocia jest w województwach: wielkopolskim (4,9 proc.), śląskim (6,5 proc.), małopolskim (6,6 proc.), mazowieckim i pomorskim (po 7 proc.), a największa - w województwach: warmińsko-mazurskim (14,1 proc.), kujawsko-pomorskim (11,9 proc.), podkarpackim (11,3 proc.) i zachodniopomorskim (10,7 proc.).

Jak podano, na koniec marca liczba osób bezrobotnych wyniosła 1,32 mln i była w stosunku do lutego niższa o 59,2 tys. osób (spadek o 4,3 proc.). Zmniejszenie liczby bezrobotnych w marcu 2017 roku w stosunku do lutego zaobserwowano we wszystkich województwach - najsilniej w pomorskim i świętokrzyskim.

Resort informuje, że w ostatnim czasie widać wzrost liczby miejsc pracy i spadek likwidacji istniejących stanowisk. Jak podano, na koniec IV kwartału 2016 roku liczba wolnych miejsc pracy wyniosła blisko 78 tys. - o 14 tys. więcej w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku. W IV kwartale 2016 r. zlikwidowano o 14,9 tys. mniej miejsc pracy niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Z danych resortu wynika, że w marcu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 169,9 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 29,4 tys. ofert więcej niż przed rokiem. Pracodawcy częściej poszukują osób z wykształceniem wyższym i średnim zawodowym technicznym.

Ministerstwo w komunikacie przytoczyło dane GUS, z których wynika, że przeciętne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w marcu 4577,86 zł. A to oznacza, że wzrosło o 5,2 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

PAP, MS