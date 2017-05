Wtorek jest ostatnim dniem na złożenie PIT-a i rozliczenie podatku za zeszły rok. Ze względu na to, że w tym roku 30 kwietnia wypadł dzień wolny od pracy - niedziela, a 1 maja był także dniem wolnym od pracy, PIT-y z rozliczeniem za zeszły rok można składać jeszcze dziś. Zgodnie z danymi MF już ok. 9,5 mln podatników złożyło e-PIT-y

Trzeba obniżyć próg zryczałtowanej składki ZUS płaconej przez najmniejszych przedsiębiorców - mówił minister Henryk Kowalczyk we wtorek w TV Republika, odnosząc się do rządowego projektu w tej sprawie. Nie wykluczył też, że rząd wróci do koncepcji tzw. jednolitego podatku