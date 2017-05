"Financial Times" podał w środę, że UE będzie zabiegać, by W. Brytania zapłaciła 100 mld euro "rachunku" za wyjście z Unii ("Brexit bill"). Minister ds. Brexitu David Davis zapewnił natychmiast, że takiej sumy Londyn nie zapłaci.

Nie zapłacimy 100 mld. To, co musimy teraz zrobić, to dyskutować szczegółowo o tym, jakie są prawa i obowiązki (W. Brytanii) - powiedział brytyjski minister w wywiadzie telewizyjnym dla ITV.