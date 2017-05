Wielka Brytania chce na drodze negocjacji z Unią Europejską zapewnić imigrantom z UE mieszkającym na Wyspach "bardzo podobne warunki do tych, jakie mają teraz" - powiedział w środę w rozmowie z radiem BBC brytyjski minister ds. Brexitu David Davis.

Minister dodał, że bardzo ważne jest, aby jak najszybciej rozwiązać kwestie związane z tym jaki los czeka obywateli państw unijnych w Wielkiej Brytanii i Brytyjczyków mieszkających w krajach Wspólnoty ponieważ poczucie niepewności związane z Brexitem jest dla tych osób źródłem niepokoju.

Naszym zamiarem jest osiągnąć ugodę szczodrą (dla imigrantów z UE) - zapewnił Davis.

Brytyjski minister dodał też, że to on będzie głównym negocjatorem w sprawach dotyczących rozwodu Zjednoczonego Królestwa z UE i będzie prowadził rozmowy ze swym europejskim odpowiednikiem - Michelem Barnier.

Barnier to główny unijny negocjator ds. Brexitu; w środę, zapowiedział on że postępy w negocjacjach z Londynem na temat praw obywateli UE na Wyspach oraz finansowej ugody między Unią a Wielką Brytanią powinny pozwolić na ustalenie do listopada terminu, do którego obywatele UE przybywający do Zjednoczonego Królestwa będą mieć te same prawa co obecnie.

UE chce, aby obowiązywały one do planowanego dnia wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii - 29 marca 2019 - podaje Reuters.

Barnier zapewnił też w środę, że UE chce osiągnąć porozumienie w negocjacjach z Wielką Brytanią, ale jest gotowa na sytuację, w której okaże się to niemożliwe.

Brytyjska premier Theresa May, która spotkała się w ubiegłą środę z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem i Barnierem; po spotkaniu z brytyjską premier Juncker powiedział, że ocenia bardzo sceptycznie szanse na kompromis w negocjacjach na temat Brexitu.

W sobotę przywódcy 27 państw unijnych - bez Wielkiej Brytanii - przyjęli wytyczne do negocjacji w sprawie Brexitu.

Wielka Brytania rozpoczęła procedurę wyjścia z Unii Europejskiej 29 marca br., co oznacza, że powinna opuścić wspólnotę w ciągu dwóch lat od tej daty.

Czytaj także: Wlk.Brytania odrzuca sięgający 100 mld euro "rachunek" za Brexit

Na podst. PAP