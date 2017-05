Największym zaskoczeniem - spośród publikowanych ostatnio danych – był dla ekonomistów wynik produkcji budowlano-montażowej. GUS informował, że w marcu wzrosła ona aż o 17,2 proc., co oznacza największą zwyżkę od trzech lat.

I chociaż - zdaniem Romana Przasnyskiego, głównego analityka Gerda Broker - o pozytywnym zaskoczeniu można mówić w przypadku niemal wszystkich opublikowanych w ostatnich czasie danych makroekonomicznych oraz prognoz dotyczących polskiej gospodarki, to jednak za największą niespodziankę uznaje dane o dynamice produkcji budowlano-montażowej.

Choć pewna poprawa była w jej przypadku widoczna już od pewnego czasu, to jednak ekonomiści spodziewali się jej niewielkiego spadku w marcu, tymczasem jej wzrost sięgnął aż 17,2 proc., co oznacza wynik najlepszy od marca 2014 r. - komentuje Przasnyski. I dodaje, że to znak, że inwestycyjny impas został przerwany i choć można w kolejnych miesiącach spodziewać się mniejszej dynamiki wzrostu aktywności w branży budowlanej, to tendencja powinna być zdecydowanie pozytywna.