Komisja Parlamentu Europejskiego ds. gospodarczych i monetarnych zagłosowała w środę za obniżeniem stawki VAT na książki elektroniczne i publikacje online. W UE standardowa minimalna stawka na e-publikacje wynosi 15 proc.

Zdaniem europosłów państwa członkowskie UE powinny mieć możliwość nałożenia niższej stawki podatku VAT na e-booki oraz publikacje online, takie jak dostępne w sieci wydania gazet i magazynów prasowych. Obecnie w Polsce podatek VAT na drukowane książki wynosi 5 proc. natomiast wydania elektroniczne, w tym tzw. e-booki, są objęte 23-procentową stawką.

Europosłowie opowiadają się za znacznym obniżeniem cen elektronicznych książek i gazet.

Chcemy, żeby kraje UE mogły same zadecydować, czy chcą nałożyć na książki elektroniczne oraz publikacje internetowe niższą 5-procentową lub nawet zerową stawkę VAT. Obecnie standardowa minimalna stawka na e-publikacje w UE wynosi 15 proc. Jak dotąd książek elektronicznych nie można było obłożyć niższym podatkiem niż 5 proc., takim, jaki obowiązuje w odniesieniu do książek papierowych, bo ich sprzedaż traktowana była jak sprzedaż usług online. To się teraz zmieni" - tłumaczył belgijski europoseł Tom Vandenkendelaere z grupy Europejskiej Partii Ludowej, sprawozdawca raportu na temat stawek VAT dla książek, gazet i magazynów prasowych. Rynek książek elektronicznych w ciągu ostatniej dekady bardzo się rozwinął i zyskał na znaczeniu. Dzisiaj nie ma sensu stosowanie podwójnych standardów dla wydań online czy drukowanych. Dzięki nowym przepisom kraje UE będą mogły obniżyć stawkę VAT, a tym samym cenę książek i gazet elektronicznych. Z kolei niższe ceny ułatwią autorom, wydawnictwom oraz sprzedawcom książek dotarcie do czytelników nie tylko w księgarniach, lecz także drogą internetową – dodał Vandenkendelaere.

Obniżenie stawek VAT dla wydawnictw elektronicznych to jedno z zobowiązań Komisji Europejskiej w ramach strategii UE dotyczącej wspólnego rynku cyfrowego oraz część działań w kierunku zbudowania jednolitego unijnego obszaru VAT. UE chce wprowadzić minimalne stawki podatkowe oraz wspólne dla UE zasady nakładania podatków, co ma pobudzić konkurencyjność w granicach Wspólnoty. Kraje członkowskie będą mogły ponadto same zdecydować o nałożeniu własnych stawek krajowych VAT powyżej unijnego minimum.

Na podst. PAP