Opony letnie, zimowe czy całoroczne? Problem wyboru opon istnieje od lat. „Jeżeli coś jest do wszystkiego, oznacza to że jest do niczego” – to zdanie zawiera w sobie dużo prawdy – co odnosi się również do opon całorocznych.

W czasach Związku Radzieckiego organizowano rajd „Rosyjska Zima”, na potrzeby którego Rosjanie stworzyli genialną oponę do rajdów. Opona niesamowicie kleiła się do śniegu. Mimo, iż posiadali samochody byle jakie, to dzięki tej oponie wygrywali rajdy. Wytrzymałość była minusem tych opon, ponieważ można było przejechać na nich maksymalnie 200 kilometrów.

– To jest dowód na to, że współczesna technika może stworzyć odpowiednie opony na każde warunki – powiedział agencji eNewsroom.pl Włodzimierz Zientarski, prezes stowarzyszenia kierowca.pl, dziennikarz motoryzacyjny – Nie jest problemem stworzenie opon np. idealnych na śnieg lub do użytkowania tylko latem. Chcąc pozornie zaoszczędzić decydujemy się na zakup opon całorocznych, ale nie tędy droga. Bezpieczeństwo gwarantują opony letnie i zimowe – o uniwersalnych oponach powinniśmy zapomnieć – podsumował Zientarski.

eNewsroom.pl/ as/