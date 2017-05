Filipińscy eksperci zgodnie twierdzą, że brak jednoznacznego odniesienia się do kwestii sporów terytorialnych na Morzu Południowochińskim w dokumencie końcowym szczytu ASEAN w Manili to zamierzony krok Filipin. Nie wykluczają, że chodzi o uzyskanie dalszych gwarancji ekonomicznych lub politycznych od Chin

Wejście w życie umowy o wolnym handlu między Kanadą a Unią Europejską nie będzie momentem przełomowym, ale ułatwi polskim firmom wchodzenie na rynek kanadyjski – powiedział we wtorek PAP przebywający w Kanadzie wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.

To jest dobry program, jeżeli go dobrze zrealizować - tak o planowanej zmianie w OFE i trzecim filarze mówi PAP Maciej Bitner, główny ekonomista WiseEuropa. Przyszli emeryci na całej operacji powinni zyskać, pomoże ona też gospodarce; to pozytywna część dorobku tego rządu – uważa.