Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs dla przedsiębiorców w ramach programu "Szybka ścieżka". Tym razem na wsparcie innowacyjnych projektów mają szanse słabiej rozwinięte regiony kraju - poinformowało NCBiR

Zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju realizujemy działania, które dadzą impuls do rozwoju polskiej gospodarki - w tym także poszczególnych regionów kraju - w oparciu o nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. Ogłoszony przez NCBR nowy konkurs „szybkiej ścieżki” ułatwi przedsiębiorcom rozpoczęcie działalności badawczo-rozwojowej, a w efekcie wdrożenie bardziej konkurencyjnych technologii i produktów" - powiedział cytowany w komunikacie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Jak informuje NCBiR ogłoszona właśnie kolejna edycja konkursu będzie realizowana w oparciu o zmienione i uproszczone zasady. Centrum chce przyciągnąć do programu nowych wnioskodawców, czemu służyć ma zmniejszenie wymaganych kosztów kwalifikowanych. Zmienione zostały też wymogi dotyczące niektórych kryteriów wyboru projektów.

Jak informuje cytowany w komunikacie Maciej Chorowski, dyrektor NCBiR, pierwsze dwa lata działania "szybkiej ścieżki" potwierdzają ogromne zainteresowanie przedsiębiorców realizacją projektów badawczo-rozwojowych, a liczba złożonych wniosków pokazuje, że wsparcie ze środków publicznych stanowi koło zamachowe rozwoju polskich firm stawiających na innowacje.

Aby jeszcze efektywniej wspierać ten proces, uruchamiamy konkurs dostosowany do potrzeb konkretnej grupy przedsiębiorców, w szczególności mniejszych firm" - dodaje w komunikacie Chorowski.

Udział w ogłoszonym właśnie konkursie "szybkiej ścieżki" będą mogli wziąć przedsiębiorcy realizujący projekty w słabiej rozwiniętych regionach kraju, do których zostało zaliczonych 15 województw oprócz Mazowsza. Budżet konkursu wynosi 150 mln zł. Minimalna wartość projektu to 300 tys. zł, a maksymalna - 1,5 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.

"Szybka ścieżka" umożliwia uzyskanie dofinansowania na prowadzone prace badawczo-rozwojowe, mające na celu opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i rozwiązań.

Od ogłoszenia pierwszej edycji dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, złożono niemal 3 tys. wniosków o dofinansowanie projektów, a Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zawarło z beneficjentami umowy na łączną kwotę 1,3 mld zł. Dofinansowanych zostało również 30 projektów zgłoszonych przez duże przedsiębiorstwa, które otrzymały prawie 360 mln zł.

PAP, MS