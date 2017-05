Liczba pojazdów samochodowych wyprodukowanych w Polsce w I kw. 2017 r. wyniosła ogółem 202,5 tys., tj. o 7,3 proc. więcej niż rok wcześniej, wynika z raportu kwartalnego KPMG w Polsce i PZPM "Branża motoryzacyjna". Odnotowano wzrost produkcji we wszystkich kategoriach: produkcja autobusów wzrosła o 36,1 proc. aut osobowych o 2,3 proc. i samochodów dostawczych i ciężarowych, o 30 proc., podano także.

Dane za pierwszy kwartał 2017 roku są bardzo optymistyczne i wskazują, że w całym roku możemy mieć najlepszy wynik w produkcji od kilku lat. Sytuacji tej sprzyja rosnący popyt na auta w Europie - od stycznia do marca zarejestrowano w Unii Europejskiej 4,1 mln aut, co oznacza wzrost o 8 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Warto podkreślić, że pierwszy kwartał tego roku był najlepszym pierwszym kwartałem od 2011 roku - powiedział partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG Mirosław Michna, cytowany w komunikacie.