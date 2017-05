Do końca 2018 r. przypada termin wykupu obligacji za 1 mld z wyemitowanych przez największych deweloperów – poinformował Dom Maklerski Navigator, powołując się na przeprowadzone przez siebie badania.

Obligacje o wartości przekraczającej 1 mld zł wyemitowali od początku 2016 r. najwięksi deweloperzy mieszkaniowi, działający na polskim rynku. W tym czasie zostały spłacone obligacje o wartości ok. 450 mln zł. Do końca 2018 r. przypada termin zapadalności obligacji o wartości ponad miliarda złotych napisali w komunikacie analitycy Domu Maklerskiego Navigator.

Jak dodają analitycy, dobra sytuacja na rynku sprzedaży mieszkań wpłynęła na zwiększoną aktywność deweloperów mieszkaniowych w zakresie pozyskiwania środków na nowe projekty. Całkowite zadłużenie analizowanych deweloperów z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji osiągnęło na koniec 2016 r. wartość 4,49 mld zł w porównaniu do 4,03 mld zł na koniec 2015 r. (wzrost o 11,3 proc. r/r). Od 2012 r. spada natomiast poziom zadłużenia netto deweloperów (zadłużenie pomniejszone o środki pieniężne spółki) – dzieje się tak za sprawą rosnącej wartości środków pieniężnych – deweloperzy wraz ze wzrostem sprzedaży utrzymują wyższe saldo gotówki od klientów na rachunkach powierniczych oraz akumulują nadwyżki, by móc szybko zareagować na okazje inwestycyjne i nabywać grunty zapewniające im projekty dostępne do sprzedaży na kolejne okresy.

Na przestrzeni ostatnich lat widoczna była również tendencja deweloperów do zmiany charakteru zadłużenia z tradycyjnego (kredytowego) na obligacyjne – w 2014 r. 52,4 proc. zadłużenia deweloperów stanowiły zaciągnięte kredyty, a w ostatnim roku ich udział spadł do 46,2 proc.

Należy jednak zwrócić uwagę, że znaczna część omawianych kredytów przeznaczona jest na finansowanie projektów komercyjnych (część analizowanych deweloperów oprócz działalności w segmencie mieszkaniowym prowadzi również działalność w segmencie komercyjnym, głównie biurowym) – w 2016 r. stanowiły one prawie 40 proc. całkowitej wartości kredytów analizowanych deweloperów, więc rzeczywisty udział finansowania obligacyjnego w strukturze zadłużenia finansowego deweloperów mieszkaniowych wynosi około 65 proc., a część deweloperów wykazywała zerowe saldo kredytów – piszą analitycy.

Przy umiarkowanym wzroście długu w ostatnich latach deweloperzy istotnie poprawili swoje pozycje gotówkowe – na koniec 2016 r. całkowity stan gotówki analizowanych deweloperów wyniósł 2,27 mld zł, przy 1,3 mld zł w 2014 r.

Rosnące saldo gotówki można częściowo wytłumaczyć utrzymywaniem środków na rachunkach powierniczych, których wartość rośnie wraz ze wzrostem sprzedaży – czytamy w komunikacie.

Do końca 2017 r. - analizowani deweloperzy - zobowiązani są wykupić obligacje o łącznej wartości przekraczającej 341 mln zł, natomiast w 2018 r. ponad 705 mln zł. W 2016 r. spółki te wyemitowały obligacje o wartości przekraczającej 842 mln zł, które w większości zapadają w latach 2019-2021. Co istotne, w I kw. 2017 r. wartość wyemitowanych obligacji niemal pokrywała się z wartością wykupu w tym okresie.