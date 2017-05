W dwóch oddziałach ZUS - w Zabrzu i II w Warszawie - rusza pilotaż projektu doradcy emerytalnego, który ma wyjaśniać potencjalnym emerytom, od czego zależy wysokość emerytury i wyliczyć wysokość prognozowanego świadczenia - poinformował w piątek Zakład.

W październiku wchodzą w życie przepisy obniżające wiek emerytalny. Tym samym przybędzie ok. 331 tys. osób, które będą mogły przejść na emeryturę. Jak podkreślił w piątek rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz, Zakład od dłuższego czasu przygotowuje się na ten moment, wprowadzając zmiany w systemie informatycznym i starając się zapewnić zwiększonej liczbie klientów pełną informację dotyczącą indywidualnych uprawnień emerytalnych.

"W tym celu od lipca we wszystkich placówkach ZUS w kraju pojawi się 595 specjalnych doradców emerytalnych. Doradca wyjaśni klientom - potencjalnym emerytom, od czego zależy wysokość emerytury, a dodatkowo wyliczy w kalkulatorze emerytalnym wysokość prognozowanego świadczenia w zależności od wskazanego przez klienta momentu zakończenia aktywności zawodowej. Tym samym pośrednio doradcy podpowiedzą, kiedy warto skorzystać z uprawnień emerytalnych, tak, by cieszyć się z wyższego świadczenia. Decyzję w tej sprawie podejmie już sam klient" - zapowiedział rzecznik ZUS.

Poinformował, że właśnie rusza pilotaż projektu doradcy emerytalnego w II oddziale ZUS w Warszawie i oddziale w Zabrzu oraz jednostkach podległych tym oddziałom, których w sumie jest 10. Celem pilotażu jest szczegółowe zweryfikowanie potrzeb informacyjnych klientów, którzy jeszcze w tym roku mogą skorzystać z uprawnień emerytalnych z tytułu obniżonego wieku emerytalnego. Klienci, którzy skorzystają z porad doradców (w pilotażu będzie ich 20), będą proszeni o wypełnienie ankiety. Wnioski z niej mają pomóc lepiej przygotować wprowadzenie doradców emerytalnych w całym kraju. Pilotaż ma potrwać do czerwca.

ZUS przypomniał w piątkowym komunikacie, że wniosek o emeryturę można składać już na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli pierwsze wnioski z tytułu obniżonego wieku emerytalnego będzie można składać 1 września.

1 października wchodzi w życie ustawa obniżająca wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To przywrócenie prawa do emerytury w wieku obowiązującym przed 2013 r. Nie oznacza to obowiązku przejścia na emeryturę w momencie jego osiągnięcia odpowiedniego wieku. Decyzja należy do ubezpieczonego. Moment przejścia na emeryturę rzutuje na jej wysokość.

PAP/ as/