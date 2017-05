Komisja Nadzoru Finansowego zażądała od Giełdy Papierów Wartościowych zawieszenia na miesiąc obrotu akcjami spółek: MNI, B.A.C.D., Lark.pl, Hawe, Budopol-Wrocław, Mediatel, B3System, Graviton Capital, podając za powód nieprzekazanie przez te spółki raportów rocznych za 2016 r. - poinformował KNF w komunikacie.

Jak informuje Komisja, obrót akcjami wymienionych spółek ma być zawieszony od 5 maja do 5 czerwca włącznie.

Wcześniej zarząd GPW informował o zawieszeniu notowań akcji 4 spółek od dziś do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym spółki te przekażą do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2016, podała giełda. Spółki te to: Sadovaya Group S.A., New World Resources Plc, Milkiland N.V. oraz KDM Shipping Public Ltd.