Volkswagen AG podpisał z Groclinem oraz jego największymi akcjonariuszami porozumienie, w ramach którego uzyskał prawo pierwokupu akcji polskiej spółki lub części jej aktywów w przypadku gdy grodziska firma podejmie decyzję o sprzedaży segmentu poszyć, podał Groclin. Spółka podkreśla, że to pierwsza tego typu umowa w Polsce

4 maja 2017 r. spółka oraz znaczący akcjonariusze (Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH) podpisali z Volkswagen AG porozumienie, w którym Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH udzielili Volkswagen AG prawa pierwokupu akcji emitenta. Zgodnie z zawartym porozumieniem, Volkswagen AG otrzymał uprawnienie do nabycia akcji emitenta będących w posiadaniu Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH w przypadku, gdyby podmioty te podjęły decyzję o zbyciu akcji emitenta lub do wskazania podmiotu trzeciego, który wykona to uprawnienie w zastępstwie Volkswagen AG - czytamy w komunikacie.