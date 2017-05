Eksport Niemiec do pozostałych państw Unii Europejskiej miał w 2016 roku wartość 707,7 mld euro, czyli o około 2,2 proc. większą niż rok wcześniej - podał w piątek powołując się na wstępne obliczenia niemiecki Federalny Urząd Statystyczny (Destatis).

Według niego niemiecki import z państw UE wzrósł w tym samym czasie o 1,6 proc., do 552,2 mld euro.

Drugie miejsce na liście państw z największym importem z Niemiec zajęła w ubiegłym roku Wielka Brytania, na którą przypadło 12,2 proc. całości niemieckiego eksportu. Na pierwszym miejscu znalazła się Francja z udziałem 14,3 proc.

Ubiegłoroczny niemiecki eksport do Zjednoczonego Królestwa wyniósł 86,1 mld euro, natomiast import stamtąd tylko 35,6 mld euro, co dało nadwyżkę w kwocie 50,5 mld euro - czyli większą niż w wymianie handlowej Niemiec z jakimkolwiek innym państwem. W przypadku USA odnotowano nadwyżkę 49,0 mld euro, a Francji 35,7 mld euro, co ulokowało je odpowiednio na 2 i 3 miejscu.

Od Brexitu ucierpieć może zwłaszcza przemysł motoryzacyjny, gdyż zdecydowanie najważniejszym składnikiem niemieckiego eksportu do Zjednoczonego Królestwa były w roku 2016 samochody i części do nich za łącznie 27,2 mld euro. W ten sposób Zjednoczone Królestwo było dla niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego pod względem eksportowym drugim największym partnerem handlowym po Stanach Zjednoczonych, dokąd eksport wyniósł 29,5 mld euro - głosi komunikat mającego swą siedzibę w Wiesbaden Destatis.

Jak informował wcześniej GUS, polski eksport w 2016 r. wyrażony w euro wyniósł 183.633,9 mln euro - wzrost w eksporcie o 2,3 proc. (w tym do UE 146.317 mln euro wzrost o 2,6 proc.), a import 178.873,9 mln euro - wzrost w imporcie o 0,9 proc. (w tym do UE 108.980,5 mln euro wzrost o 2,4 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 4.760,0 mln EUR wobec 2.345,3 mln euro w 2015 roku.

