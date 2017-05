Katar jest ważnym partnerem dla Polski w dziedzinie energetyki, ale mam nadzieję, że już wkrótce współpraca ta rozszerzy się na inne gałęzie gospodarki – powiedział wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin dziennikarzom w piątek podczas Katarsko-Polskiego Forum Gospodarczego.

Wicepremier podkreślił, że zwłaszcza udział polskich firm w inwestycjach infrastrukturalnych "to byłoby coś, co mogłoby pchnąć stosunki polsko-katarskie na nowe tory". Wyjaśnił, że wizyta jest szansą dla sektora budowlanego, który może skorzystać na organizacji w Katarze piłkarskich mistrzostw świata w 2022 roku.

Gowin przypomniał też, że gazoport w Świnoujściu działa i zdecydowanie zwiększa zakres bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Chodzi o ponad 2 mln ton skroplonego gazu ziemnego rocznie.

Zwiększy to bezpieczeństwo energetyczne Polski do roku 2034 - podkreślił Gowin podczas warszawskiego forum.

Minister ekonomii i handlu Kataru Ahmed Bin Jassim Bin Mohamed al-Thani dodał, że Polska i Katar "dzielą aspiracje do stworzenia stabilnej przyszłości dla swoich obywateli"; mają duży potencjał do współpracy, ponieważ Polacy i Katarczycy dobrze się uzupełniają.

Jak wskazał z kolei prezes Katarskiej Izby Gospodarczej Sheikh Khalifa Bin Jassim Bin Mohammed Al Thani, „Polska jest jedną z najszybciej rosnących gospodarek UE, zaś Katar najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem na świecie.(...) Spotkanie to będzie zatem dobrą okazją do nawiązania kontaktów w przyszłości.”

Również zdaniem wiceministra rozwoju Pawła Chorążego nasza gospodarka może zyskać na kontaktach z Katarem.

Katar jest bardzo ważnym eksporterem gazu do Polski. W drugą stronę kontakty handlowe mogą uzyskać nową dynamikę. To jest z jednej strony sektor budowlany - należy pamiętać o tym, że Katar realizuje szereg inwestycji związanych z organizacją w swoim kraju piłkarskich mistrzostw świata. Polskie firmy budowlane, również produkujące maszyny, mogą stać się potencjalnymi eksporterami na rynek katarski, ale to są również producenci mebli - powiedział.