Również rząd w Hiszpanii zaprezentował w piątek program pomocy obywatelom w nabywaniu i wynajmowaniu domów. Minister robót publicznych Inigo de la Serna poinformował, że nowy program obowiązywać będzie w latach 2018-2021.

Minister zwrócił uwagę, że choć program zawiera propozycje wsparcia dla osób w każdym wieku poszukujących domu, to najatrakcyjniejszy jest on dla obywateli poniżej 35. oraz powyżej 65. roku życia.

W przypadku obu tych grup państwo będzie pokrywać 50 proc. wartości miesięcznego czynszu nie przekraczającego 900 euro - powiedział Serna.

Minister wyjaśnił, że w przypadku niektórych miast i regionów Hiszpanii, takich jak Madryt, Barcelona czy wyspa Ibiza, subwencje mogą nie zostać uruchomione z powodu wysokich kosztów wynajmu mieszkań.

Aby liczyć na pomoc państwa w pokrywaniu czynszu, ubiegający się o subwencje nie mogą posiadać własnych mieszkań. W przypadku osób mających więcej niż 65 lat barierą blokującą możliwość uzyskania państwowej pomocy będzie posiadanie na rachunkach bankowych kwoty równej lub wyższej niż 100 tys. euro.

Obywatele Hiszpanii mający ukończone 65 lat będą mogli też ubiegać się o wsparcie rządu w pokrywaniu części opłat za energię elektryczną, gaz i wodę. Aby uzyskać bezzwrotną pomoc, będą musieli zadeklarować, że ich roczne dochody nie przekraczają 22,3 tys. euro.

Roczne zarobki na poziomie niższym niż 22,3 tys. euro mają uprawniać także osoby poniżej 35. roku życia do uzyskania rządowej subwencji na zakup domu. Nie może być ona jednak wyższa niż 20 proc. wartości nabywanej nieruchomości. Poza tym maksymalna wartość wsparcia rządowego dla każdej wnioskującej osoby nie przekroczy 10,8 tys. euro.

W ramach programu, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., hiszpański rząd uruchomi też subwencje dla osób, które straciły dach nad głową w wyniku eksmisji spowodowanej niewypłacalnością. Pomoc ma wynosić od 150 do 400 euro miesięcznie i trafiać do osób, które zgodziły się wynająć jedną z nieruchomości należących do spółki Sareb. Zwana "złym bankiem" instytucja powstała w 2012 r. z inicjatywy rządu, przejmując od czterech znacjonalizowanych banków problematyczne kredyty.

W ocenie komentatorów program subwencji powinien wpłynąć na ożywienie i rozwój sektora nieruchomości oraz branży budowlanej w Hiszpanii.

Z szacunków rządu premiera Mariano Rajoya wynika, że w ub.r. na terenie Hiszpanii sprzedano blisko 458 tys. domów, czyli o 13,9 proc. więcej niż w 2015 r. Wynik ten jest najlepszy od 2010 r.

