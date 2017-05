Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie obchodzi 110 urodziny. Połowa jej produkcji trafia na rynki "starej" Unii Europejskiej, a firma przygotowuje się do sprzedaży napoju alkoholowego na bazie śmietany

Mleczarnia w Oleśnie słynie na Górym Śląsku z produkowanych tradycyjnymi metodami masła, serów, śmietan i kefirów oraz traktowanej obecnie jako produkt marketingowy "śmietankówki" - napoju alkoholowego, którego głównym składnikiem jest śmietana.

Obecnie przerabiamy 1,4 mln litrów mleka miesięcznie. Z tego połowa trafia do naszych stałych odbiorców w krajach „starej” Unii Europejskiej, głównie do Niemiec. Jesteśmy w stanie sprzedać tam każdą nadwyżkę, a nie jest to proste biorąc pod uwagę fakt, że nasze produkty są tworzone według tradycyjnych technologii. Z jednej strony dających gwarancję dobrego smaku, jednak z drugiej wymagającej szybkiego obiegu towaru z racji krótszych terminów przydatności - wyjaśnia Wilhelm Beker, prezes OSM w Oleśnie.